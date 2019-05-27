عميدة آداب عين شمس تتفقد امتحانات نهاية العام بالكلية

تفقدت الدكتورة سوزان القلينى عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، أعمال امتحانات نهاية العام بعدد من اللجان بالكلية، وذلك برفقة الدكتور مصطفى مرتضى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب .

وحرصت الدكتورة سوزان القلينى عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، على الاطمئنان على انتظام وسير أعمال الامتحانات بالكلية، وتوافر كافة سبل الراحة والتهوية باللجان والاستماع للطلاب لتذليل أية معوقات .

وأكدت الدكتورة سوزان القلينى عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، انتظام أعمال الامتحانات للأسبوع الرابع على التوالى، والتأكيد على حظر دحول التليفون المحمول للجان لمنع أى محاولات للغش .

وأشارت عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، إلى أنه تم التأكيد على توفير كل وسائل التهوية باللجان، والتأكيد على تواجد الطاقم والفريق الطبى بالكلية خلال فترات الامتحانات على مدار اليوم وتوافر سيارة اسعاف بمحيط اللجان تحسبا لأى حالات طارئة.