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علاج عين السمكة بطرق عدة منها التبريد وحمض الساليسيليك

الإثنين، 27 مايو 2019 01:00 ص
علاج عين السمكة بطرق عدة منها التبريد وحمض الساليسيليك عين السمكة
كتبت فاطمة خليل
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عين السمكة من الأمراض الجلدية الشائعة وتعرف أيضاً بـ "الثآليل" أو "السنط"، وهى عبارة عن نتوء صغير على الجلد لا يسبب الألم عادة، ولكن بعض الثآليل تسبب الحكة، خاصة إذا كانت على قدميك، فى هذا التقرير نتعرف على علاج عين السمكة، بحسب ما ذكر موقع"family doctor".

علاج عين السمكة 3
 عين السمكة 

علاج عين السمكة
 

غالبًا ما تختفى عين السمكة بمفردها، على الرغم من أن الأمر قد يستغرق عدة أشهر أو حتى سنوات حتى تختفى، لكن بعض الثآليل لن تختفي من تلقاء نفسها.

 

وعين السمكة على الجلد غالباً ما تكون مزعجة، ويمكن أن تنزف وتسبب الألم عندما تتعرض للاصطدام، وقد يقلل العلاج من فرصة انتشار الثآليل إلى مناطق أخرى من جسمك أو إلى أشخاص آخرين.

علاج عين السمكة 2
 عين السمكة 

والثآليل أو البثور هي نوع من أنواع العدوى التي تسببها الفيروسات في عائلة فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، ويمكن أن تنمو عين السمكة على جميع أجزاء الجسم، على جلدك، داخل فمك، وعلى الأعضاء التناسلية، وعلى منطقة المستقيم واليدين والأصابع والقدمين.

علاج عين السمكة ما هو
علاج عين السمكة ما هو

-حمض الساليسيليك أو حمض الصفصاف، يمكنك علاج الثآليل في أماكن مثل اليدين أو القدمين أو الركبتين عن طريق وضع حمض الساليسيليك على البثور، وللحصول على نتائج جيدة، يجب عليك استخدام حمض الساليسيليك كل يوم لعدة أسابيع، بعد الاستحمام جفف بشرتك قليلاً بمنشفة ثم ضع حمض الساليسيليك على الثآليل ويعمل بشكل أفضل عندما يتم تطبيقه على الجلد الرطب، قبل الاستحمام أو الاستحمام في اليوم التالي.

-وضع مادة الكاناريدين الكيميائية على عين السمكة، معظم الناس لا يشعرون بأي ألم عندما يتم وضع هذه المادة الكيميائية على البثور، ستواجه بعض الألم والتقرحات من البثور في حوالي 3 إلى 8 ساعات، وبعد العلاج بهذه المادة ، يضع طبيبك ضمادة على عين السمكة، ويمكنك إزالة الضمادة بعد 24 ساعة.استخدام النيتروجين السائل، طبيبك قد يستخدم النيتروجين السائل لتجميد الثآليل، يسمى هذا العلاج بالتبريد أو الجراحة بالتبريد.

-وضع النيتروجين السائل على الثؤلول يسبب القليل من الانزعاج والألم، لإزالة البثور تمامًا ، قد تكون هناك حاجة إلى علاجات النيتروجين السائل كل أسبوع إلى 3 أسابيع.

علاجات أخرى لعين السمكة على الجلد، يمكن لطبيبك أيضًا إزالة الثآليل على الجلد عن طريق حرق الثآليل أو إزالتها بالليزر، وهذه العلاجات فعالة، لكنها قد تترك ندبة.

علاج عين السمكة 1
علاج عين السمكة 

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علاج عين السمكة

عين السمكة

علاج الثآليل

الثآليل

حمض الساليسيليك

علاج السنط


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