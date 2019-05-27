سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 03:24 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

عشان نفسيتك مهمة.. اعرف أنواع القلق و إزاى تتخلص منه ؟

الإثنين، 27 مايو 2019 03:00 م
عشان نفسيتك مهمة.. اعرف أنواع القلق و إزاى تتخلص منه ؟ قلق ـ أرشيفية
كتبت فاطمة خليل
إضافة تعليق
يقضى الشخص العادي ما يقرب من 80 % من الوقت في التركيز على الماضي أو القلق بشأن المستقبل، وهذا سببه اضطراب القلق المستمر،  ويوجد حوالي 42 مليون من البالغين فى الولايات المتحدة الأمريكية يعانون من اضطرابات القلق، حسب تقديرات التحالف الأمريكى للأمراض النفسية.
 
فى هذا التقرير نقدم لك روشتة تساعدك فى التخلص من القلق والأفكار السامة، بحسب ما ذكر موقع today

１- قرر ما إذا كان هذا القلق مفيدًا أو سامًا

القلق ليس سيئًا بالضرورة - فقط تعرف على النوع الذي تواجهه، بالقلق المفيد نوع من القلق الذي يحدث قبل اجتماع أو قرار مهم أو موعد نهائي مهم لحفزك على العمل.
اما القلق السام فيتعلق بالندم على الماضى واجترار الذكريات والخوف من المستقبل أو يجعلك قلقك غير قادر على التحرك للأمام وانجاز الأشياء المطلوبة منك.

    ٢- اكتب سبب قلقك على الورق وفرغ همومك

 

اخرج ورقة  واكتب كل ما تقلق بشأنه، بهذه الطريقة ، يتحول القلق من الضوضاء داخل رأسك إلى شيء يمكنك النظر إليه بموضوعية.

ضع دائرة حول ما يمكنك التحكم به من القلق.
اسأل نفسك: "ما هو الإجراء  الذي يمكنني اتخاذه في هذا؟" ثم اكتب خطة عملك لكل دائرة.

３- لا تخدر مشاعرك السلبية

تعرّف على "مشاعر الفوضى غير المريحة" ولا تحل محلها على الفور بأفكار إيجابية لأن المشاعر السلبية يمكن أن توفر الحكمة، يجب أن تتفهم مشاعرك السلبية وسببها وحاول إصلاحها تدريجيا.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

دراسة: الإكثار من تناول اللبن الرائب يوميا يعمل على تقليل القلق

اوعى تقلق.. تعرف على أهم اسباب الإصابة بالقلق المرضى وأعراضه

كيف يؤثر القلق على رائحة الجسم؟

لو طفلك عنده تبول لا إرادى ..إمتى تشعري بالقلق وتلجأى لطبيب؟

%40 من الأمهات الجدد يشعرن بالقلق أو الاكتئاب فى أول 3 أشهر بعد الولادة

غيري عاداتك الغذائية وسيطري علي القلق والتوتر لزيادة فرص الإنجاب

لتقليل الشعور بالقلق فى رمضان اتبع هذه النصائح

تتخلص من قلقك

القلق

الافكار السامة

التخلص ممن الافكار السامة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

الرجوع الى أعلى الصفحة