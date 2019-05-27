طيران الإمارات تعلن استئناف رحلاتها إلى سوريا فى أقرب وقت

كتبت - هناء أبو العز

أصدرت شركة "طيران الإمارات" بيانا مهما، اليوم الاثنين، بشأن استئناف رحلاتها الجوية إلى سوريا، أكدت فيه أنها تتطلع لاستئناف تشغيل رحلاتها إلى سوريا فى أقرب وقت ممكن، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وقال عادل الرضا، نائب رئيس طيران الإمارات والرئيس التنفيذى للعمليات: "السوق السورية مهمة وجيدة، ونحن فى انتظار قرار الهيئة العامة للطيران المدنى بالدولة فى هذا الشأن لكى نستأنف تشغيل رحلاتنا إلى دمشق".

وأضاف فى حديث لوسائل إعلام محلية، أن "الهيئة العامة للطيران المدنى، والجهات ذات العلاقة، تواصل إجراء تقييم لسلامة الأجواء السورية، من أجل السماح للناقلات الوطنية باستئناف العمل، إضافة إلى استخدام الأجواء السورية لعبور الرحلات المتجهة إلى مختلف الدول".

كانت وزارة النقل السورية قد أعربت فى بيان لها خلال مايو الجارى، عن "جاهزية المطارات المدنية وسلامة الأجواء السورية لاستقبال هبوط وإقلاع شركات الطيران وعبورها الأجواء السورية، وتقديم كل التسهيلات والإجراءات التى تشجع عودة التشغيل والحركة الجوية". وجاء البيان بعدما أعلنت العراق استئناف رحلاتها الجوية إلى مطار دمشق الدولى مؤخرا.