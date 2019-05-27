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طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان الفلسفة والمنطق على التابلت وورقيا

الإثنين، 27 مايو 2019 09:01 ص
طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان الفلسفة والمنطق على التابلت وورقيا طلاب الصف الأول الثانوى - ارشيفية
كتب محمود طه حسين
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بدأ طلاب الصف الأول الثانوى العام، أداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق على التابلت، وأيضا ورقيا للمدارس المستهدفة عقد الاختبارات بها ورقيا لعدم اكتمال البنية التكنولوجية فيها. 
 
وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ 585,980 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية، حيث تضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.
 
كانت امتحانات الصف الأول الثانوى العام بدأت 19 مايو الجارى، وتنتهى السبت المقبل 1 يونيو القادم

 


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