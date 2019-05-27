طالب بأولى ثانوى: "سيستم امتحان الفلسفة اشتغل كويس والأسئلة سهلة"

قال الطالب على الشريف بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، إن أسئلة امتحان مادة الفلسفة والمنطق 15 سؤالا، موضحا أن 5 أسئلة كانت مقالية و10 اختيار من متعدد.
وأوضح الطالب على الشريف، أن سيستم الامتحان اشتغل بشكل جيد ومنتظم والأسئلة سهلة ومباشرة، مضيفا أن هناك بعض المشكلات فى سيستم الامتحان، وهى أنه عقب انتهاء وقت الامتحان وجدت صعوبة فى إرسال الامتحان، ولكن تم إرساله بعد ذلك.
وتعقد امتحانات الفصل الدراسى الثاني لـ 585,980 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.
كانت امتحانات الصف الأول الثانوى العام بدأت 19 مايو الجارى وتنتهى السبت المقبل 1 يونيو القادم
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