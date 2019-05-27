سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 09:35 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 676 هارب من أحكام قضائية بأسوان

الإثنين، 27 مايو 2019 08:17 م
ضبط 676 هارب من أحكام قضائية بأسوان حملة أمنية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن
إضافة تعليق
شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، استهدفت الحملة مختلف مناطق المحافظة .
أسفرت الجهود ضبط  676  هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام من ضبط  129هارب من جنح الحبس الجزئي، وضبط 15هارب من جنح الحبس المستأنف ، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط  364صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و 166محكوم عليهم في جنح المخالفات و3أحكام  سرقة تيار كهربائي ، تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط ، تم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجاري إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم
 
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

ضبط هارب من مؤبد وتنفيذ 280 حكما بالبحر الأحمر

ضبط 209 حالة تهرب ضريبى و6 قضايا أموال عامة فى حملات أمنية

تنفيذ 1576 حكما متنوعا وضبط 112 هاربا فى حملة أمنية بالإسماعيلية

ضبط 4106 هاربا وتحصيل 104 آلاف جنيه خلال 24 ساعة فى حملة أمنية بالغربية

ضبط هارب من حكم بالسجن المؤبد بالغردقة

جنايات

سرقة

احكام

امن اسوان


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل يشارك كين أمام ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا.. بوكيتينو يجيب

هل يشارك كين أمام ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا.. بوكيتينو يجيب

فى ذكرى ميلادها الـ 88.. فاتن حمامة تقول لـ شادية: أنا أطول منك.. وتؤكد: زكى رستم صفعنى فبكيت.. ولم أكتشف عمر الشريف.. وابنتى نادية وضعوا لها "منوم" من غير ما أعرف فغضبت.. وهشام سليم ضرب زميله فى امبراطورية ميم

فى ذكرى ميلادها الـ 88.. فاتن حمامة تقول لـ شادية: أنا أطول منك.. وتؤكد: زكى رستم صفعنى فبكيت.. ولم أكتشف عمر الشريف.. وابنتى نادية وضعوا لها "منوم" من غير ما أعرف فغضبت.. وهشام سليم ضرب زميله فى امبراطورية ميم

العالم الخفى.. الملائكة والسيدة مريم (4) .. أهل العذراء يهاجمونها.. والمفسرون يختلفون فى معنى «أخت هارون».. ورأى ضعيف: كانت أخت سيدنا موسى.. ما قصة راعى البقر الواردة فى تفسير ابن كثير

العالم الخفى.. الملائكة والسيدة مريم (4) .. أهل العذراء يهاجمونها.. والمفسرون يختلفون فى معنى «أخت هارون».. ورأى ضعيف: كانت أخت سيدنا موسى.. ما قصة راعى البقر الواردة فى تفسير ابن كثير

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

الرجوع الى أعلى الصفحة