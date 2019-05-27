ضبط 676 هارب من أحكام قضائية بأسوان

أسوان - صلاح المسن

شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، استهدفت الحملة مختلف مناطق المحافظة .

أسفرت الجهود ضبط 676 هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام من ضبط 129هارب من جنح الحبس الجزئي، وضبط 15هارب من جنح الحبس المستأنف ، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 364صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و 166محكوم عليهم في جنح المخالفات و3أحكام سرقة تيار كهربائي ، تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط ، تم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجاري إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم