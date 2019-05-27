ضبط 530 كيلو لحوم ودواجن فاسدة بحوزة صاحب مخزن بالعمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث التموين بالجيزة، القبض على صاحب مخزن، لاتهامه بحيازة 530 كيلو من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالعمرانية، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد تجميع " صبحي. ا " صاحب مخزن بمنطقة العمرانية، لكميات من اللحوم والدواجن منتهية الصلاحية، وإعادة تعبئتها وبيعها للمواطنين مرة أخرى.

بإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 530 كيلو من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى، تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.