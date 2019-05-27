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ضبط 523 مخالفة مرورية والقبض على سائقين لتعاطيهما المخدرات بأسوان

الإثنين، 27 مايو 2019 09:44 ص
ضبط 523 مخالفة مرورية والقبض على سائقين لتعاطيهما المخدرات بأسوان حملة مرورية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن
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نظمت مديرية أمن أسوان، اليوم حملة مرورية شاركت فيها إدارات المرور والبحث الجنائى، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن بأسوان، تضمنت جهود الحملة نشر أكمنة مرورية بمختلف الطرق السريعة والرئيسية، وداخل المدن بأنحاء محافظة أسوان.

أسفرت جهود الحملة، عن تحرير 523 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 5 مركبات توك توك ودراجة نارية بدون ترخيص، وفحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان- دائرة مركز شرطة أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطيهم الأقراص مخدرة ومخدر البانجو والحشيش.

كما تضمنت الجهود تحرير 126 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفورى فى 63 مخالفة وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش، وشملت الجهود أيضا سحب تراخيص 69 حالة لعدم قبول التصالح ، وتحرير 205 مخالفة متنوعة.

تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.

 


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