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ضبط 4106 هاربا وتحصيل 104 آلاف جنيه خلال 24 ساعة فى حملة أمنية بالغربية

الإثنين، 27 مايو 2019 10:53 ص
ضبط 4106 هاربا وتحصيل 104 آلاف جنيه خلال 24 ساعة فى حملة أمنية بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة، بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.
 
أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 4106 هاربين من احكام، منهم 6 محكوم عليهم في جناية 1262 حكم جزئي، و 135 حكم مستأنف، و 2658 حكم فى غرامات، و 45 حكم فى مخالفات، كما تم تحصيل 104 ألف و 521 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.
 
 
 

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