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ضبط 4 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة قبل ترويجها بالضبعة والحمام فى مطروح

الإثنين، 27 مايو 2019 09:04 م
ضبط 4 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة قبل ترويجها بالضبعة والحمام فى مطروح مواد مخدرة - أرشيفية
مطروح - حسن مشالي
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تمكن ضباط وحدة قسم مباحث العلمين، من ضبط 4 متهمين بترويج المواد المخدرة، وبحوزة كل منهم كمية من المواد المخدرة، قبل ترويجها على المتعاطين بمدينتى الحمام والضبعة.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الضبعة والقوة المرافقة، من ضبط " إبراهيم ظ م "– مواليد 1988، عامل زراعى، مقيم فى الضبعة، والمطلوب ضبطه فى القضية جنايات الضبعة " مخدرات " المقضى فيها بالحبس لمدة سنه مع الشغل- وبحوزته 20 قرص لعقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام والقوة المرافقة، من ضبط "محمد ر ع إ" - 29 سنة، عاطل، مقيم فى الإسكندرية، و"رمضان م ر ع "- 26 سنة" عاطل، مقيم فى الإسكندرية- وبحوزتهما 240 قرص لعقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار.

كما تم ضبط " خليل إ م "- 29 سنة، عاطل، مقيم فى مدينة الحمام- وبحوزته عدد 4 قطع لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 40 جرام بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المتهمين والمواد المخدرة المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة. 


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