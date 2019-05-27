ضبط 323 مخالفة مرورية وفحص 90 مشتبها بهم فى حملة أمنية بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

شنت إدارة مرور البحر الأحمر حملة موسعة لضبط الحالة المرورية فى أنحاء المحافظة، أسفرت عن ضبط 323 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 40 مخالفة تصالح فورى و8 مخالفات قيادة بدون رخصة.

وشملت المخالفات المضبوطة 3 مخالفات سير بدون رخصة تسيير، و178 حالة انتظار خاطئ، و3 حالات مواقف عشوائية، و10 مخالفات متنوعة، إضافة إلى ضبط 15 دراجة بخارية و66 حالة تجاوز سرعة.