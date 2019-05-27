سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 04:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 323 مخالفة مرورية وفحص 90 مشتبها بهم فى حملة أمنية بالبحر الأحمر

الإثنين، 27 مايو 2019 03:27 م
ضبط 323 مخالفة مرورية وفحص 90 مشتبها بهم فى حملة أمنية بالبحر الأحمر حملة مرورية - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق
شنت إدارة مرور البحر الأحمر حملة موسعة لضبط الحالة المرورية فى أنحاء المحافظة، أسفرت عن ضبط 323 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 40 مخالفة تصالح فورى و8 مخالفات قيادة بدون رخصة.
 
وشملت المخالفات المضبوطة 3 مخالفات سير بدون رخصة تسيير، و178 حالة انتظار خاطئ، و3 حالات مواقف عشوائية، و10 مخالفات متنوعة، إضافة إلى ضبط 15 دراجة بخارية و66 حالة تجاوز سرعة.
 
وفى سياق آخر، فحصت الأكمنة والتمركزات الأمنية على الطرق الرئيسية بالمحافظة 90 مشتبها بهم، وجـارٍ اتخـاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحالات الحالات الإيجابية منهم.
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

حملات مرورية مكبرة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة

حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

تحرير 713 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

ضبط 6 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

البحر الاحمر

محالفات مرورية

مشتبه فيهم

الغردقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

الرجوع الى أعلى الصفحة