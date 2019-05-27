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ضبط 157 طن أغذية فاسدة.. وخبير أمنى يطالب برفع وعى المواطن للإبلاغ عنها

الإثنين، 27 مايو 2019 08:51 م
ضبط 157 طن أغذية فاسدة.. وخبير أمنى يطالب برفع وعى المواطن للإبلاغ عنها أغذية فاسدة ـ أرشيفية
كتب : محمد أبو عوض
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قال اللواء محمد مصطفى عطية، الخبير الأمنى، إن نجاح الأجهزة الأمنية فى القبض على كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة وحياة المواطنين هى ملحمة أخرى تسطرها الدولة فى مواجهة ضعاف النفوس من الفاسدين والذى يقومون بأفعال لا تختلف عن أفعال الجماعات الإرهابية.

وتابع الخبير الأمنى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يجب تشديد الرقابة والتفتيش فى جميع منافذ بيع اللحوم، وتشكيل فِرَق خاصة للتفتيش على المطاعم والمحلات التجارية والمخازن والمؤسسات لضبط المواد الغذائية، بالمحافظات والقرى والنجوع، مطالباً المواطنين بضرورة مساعدة الأجهزة الأمنية بسرعة الإبلاغ عن كل من تشكل فيه قيامة بهذا الأمر.

وكانت شرطة التموين نجحت فى ضبط 6797 قضية تموينية متنوعة، بينها ضبط 75 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 1110 أسطوانات بوتاجاز، وضبط 22 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 569969 لتر، فضلاً عن ضبط 6700 قضية فى مجال الإستيلاء على السلع التموينية المدعمة، ومخالفات المخابز، وحيازة السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بمضبوطات وزنت "700,215 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط "350" قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمضبوطات وزنت "157" طن، و"129" قضية بيع سلع تموينية مدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت "22 " أطنان.


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لحوم فاسدة

فساد التموين

سلع تموينية

خبير امنى


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