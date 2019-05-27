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ضبط عنصرين إجراميين فى مداهمات أمنية للسحر والجمال

الإثنين، 27 مايو 2019 12:06 م
ضبط عنصرين إجراميين فى مداهمات أمنية للسحر والجمال حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت الأجهزة الأمنية، فى ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة وسلاح نارى.
 

أسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال)، عن ضبط (عاطلين - مُقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية)، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة متخذان من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وحيازتهما لأسلحة نارية للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة، وذلك حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة بلبيس .. وبحوزتهما ( فرد خرطوش و3 طلقات خرطوش من ذات العيار، 120 جرام من مخدر الهيروين، مبلغ مالى،  2هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود، لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.

 

 


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السحر والجمال

سلاح

تنفيذ الاحكام

ضبط خارجين عن القانون


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