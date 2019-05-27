ضبط عاطل سرق حافظة نقود والقبض على عامل بحوزته مخدرات فى الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، من ضبط عاطل سرق حافظة نقود عامل، حيث تم القبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.

كان تبلغ للرائد اسلام مقبل رئيس مباحث قسم ثان الغردقة، من المدعو " مبارك. م .ا" عامل ومقيم – ثان الغردقة، عن اكتشافه سرقة حافظة نقوده وبداخلها مبلغ مالى 450 جنيها من داخل المسكن خاصته.

بإجراء التحريات السرية واستخدام التقنيات الحديثة، وفحص كاميرات المراقبة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "الحسين.ع" عاطل ومقيم – ثان الغردقة، تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة عن طريق التسلق للشقة، و تم ضبط المسروقات بإرشاده، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5644/2019 جنح ثان الغردقة وأخطرت النيابة العامة.

كما تمكن ضباط مباحث قسم ثان الغردقة، من ضبط عاطل ومقيم ثان الغردقة، والسابق اتهامه فى القضية رقم 75/2010 جنح أحداث قنا، وبحوزته 7 قطع متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر، تزن 50 جرام تقريبا، 320 جنية، هاتف محمول قيادته الدراجة البخارية " دائرة القسم".

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف للإتصال بعملائه، والمبلغ المالي متحصلات البيع، والدراجة البخارية لتسهيل ترويج المواد المخدرة، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 5602/2019 جنح قسم ثان الغردقة وأخطرت النيابة العامة.