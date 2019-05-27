ضبط عاطل بحوزته 77 تذكرة هيروين وبندقية آليه بالمحلة

الغربية - عادل ضرة

تمكن ضباط مباحث مركز المحلة بمحافظة الغربية، باشراف اللواء السعيد شكرى، مدير المباحث الجنائية، والعقيد وليد الجندى، رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، من ضبط عاطل مسجل شقى خطر، وبحوزته 77 تذكرة هيروين وبندقية آليه .

تلقى اللواء طارق حسونه مدير امن الغربية، اخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد عمر أبو بكر ، رئيس مباحث مركز المحلة، والقوة المرافقة له من ضبط المتهم" رشاد عصام رشاد العيسوي " وشهرته " رشاد العيسوي" 28 سنة عاطل ومقيم قرية محلة ابوعلي سبق اتهامه في 16قضية مخدرات وشروع في قتل وسلاح نارى وبحوزته 77 تذكرة هيروين تزن150 جرام، وبندقية آلى، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.