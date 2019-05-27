سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 03:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط عاطل بحوزته 77 تذكرة هيروين وبندقية آليه بالمحلة

الإثنين، 27 مايو 2019 02:55 ص
ضبط عاطل بحوزته 77 تذكرة هيروين وبندقية آليه بالمحلة حبس - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
إضافة تعليق

تمكن ضباط مباحث مركز المحلة بمحافظة الغربية، باشراف اللواء السعيد شكرى،  مدير المباحث الجنائية، والعقيد وليد الجندى،  رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، من ضبط عاطل مسجل شقى خطر، وبحوزته 77 تذكرة هيروين وبندقية آليه .

تلقى اللواء طارق حسونه مدير امن الغربية، اخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد عمر أبو بكر ، رئيس مباحث مركز المحلة، والقوة المرافقة له من ضبط المتهم" رشاد عصام رشاد العيسوي  " وشهرته " رشاد العيسوي"   28 سنة عاطل ومقيم قرية  محلة ابوعلي سبق اتهامه في 16قضية مخدرات وشروع في قتل وسلاح نارى وبحوزته  77 تذكرة  هيروين تزن150 جرام، وبندقية آلى، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

السيطرة على حريق فى شقة بسبب ماس كهربى بطنطا

ضبط متهمين بحوزتهما 235 تذكرة هيروين بالغربية

مصرع شاب صدمه قطار اثناء عبوره شريط السكة الحديد بالمحلة

سقوط عاطل وبحوزته سلاح نارى و31 قطعة حشيش فى كفر الزيات بالغربية

مصر

أخبار مصر اليوم

اخبار محافظة الغربية

مدير امن الغربية

المحلة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جروس يحتفل مع زوجته بالتتويج بالكونفدرالية فى ملعب برج العرب

جروس يحتفل مع زوجته بالتتويج بالكونفدرالية فى ملعب برج العرب

يوفنتوس يستقر على تعيين ساري مدربا خلفا لأليجري

يوفنتوس يستقر على تعيين ساري مدربا خلفا لأليجري

جروس لـ"اليوم السابع": عقدى ينتهى مع الزمالك أخر الشهر وأهدى الكونفدرالية لمرتضى منصور

جروس لـ"اليوم السابع": عقدى ينتهى مع الزمالك أخر الشهر وأهدى الكونفدرالية لمرتضى منصور

"الأعلى للإعلام" يطالب "القاهرة والناس" بتفريغ حلقة ياسمين الخطيب بـ"شيخ الحارة"

"الأعلى للإعلام" يطالب "القاهرة والناس" بتفريغ حلقة ياسمين الخطيب بـ"شيخ الحارة"

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. لوبان تعلن فوزها على حزب الرئيس الفرنسى بالانتخابات الأوروبية.. تصدع منازل جراء زلزال بقوة 8 درجات فى بيرو.. مصرع شخصين جراء إعصار ضرب ولاية أوكلاهوما

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. لوبان تعلن فوزها على حزب الرئيس الفرنسى بالانتخابات الأوروبية.. تصدع منازل جراء زلزال بقوة 8 درجات فى بيرو.. مصرع شخصين جراء إعصار ضرب ولاية أوكلاهوما

فيديو وصور.. الزمالك يتوج بالكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه.. ضربات الترجيح تحسم البطولة بنتيجة 5 / 4.. الأبيض الأفضل فى الشوط الثاني كاملاً ..محمود علاء يحرز هدف من ضربة جزاء ويدخل التاريخ

فيديو وصور.. الزمالك يتوج بالكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه.. ضربات الترجيح تحسم البطولة بنتيجة 5 / 4.. الأبيض الأفضل فى الشوط الثاني كاملاً ..محمود علاء يحرز هدف من ضربة جزاء ويدخل التاريخ

الرجوع الى أعلى الصفحة