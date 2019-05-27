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ضبط عاطل بحوزته 3 طرب حشيش وفرد خرطوش بطنطا

الإثنين، 27 مايو 2019 09:54 م
ضبط عاطل بحوزته 3 طرب حشيش وفرد خرطوش بطنطا المتهم
الغربية – عادل ضرة
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تمكن الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا والنقباء أحمد خليل ومحمد الجيزاوى معاونا المباحث، من ضبط عاطل مقيم قرية برما مركز طنطا، وبحوزته 3 طرب ونصف حشيش وفرد خرطوش بقصد الاتجار.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، بتمكن ضباط مباحث مركز طنطا، من ضبط المتهم "ع . ر. غ" وشهرته رضا غلوش 34 سنه عاطل ومقيم قرية برما مركز طنطا مطلوب ضبطه فى عدة قضايا، وبحوزته 3 طرب ونصف حشيش وفرد خرطوش بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 


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