ضبط عاطل بحوزته 3 طرب حشيش وفرد خرطوش بطنطا

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، بتمكن ضباط مباحث مركز طنطا، من ضبط المتهم "ع . ر. غ" وشهرته رضا غلوش 34 سنه عاطل ومقيم قرية برما مركز طنطا مطلوب ضبطه فى عدة قضايا، وبحوزته 3 طرب ونصف حشيش وفرد خرطوش بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.