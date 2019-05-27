ضبط سلع غذائية فاسدة ومجهولة المصدر فى الأسواق بنهار رمضان

كتب محمود عبد الراضي

شنت شرطة التموين، حملات مكبرة، فى رمضان، لمراقبة الأسواق وضبطها وملاحقة السلع الفاسدة.

أثمرت جهود شرطة التموين خلال 24 ساعة عن ضبط (106) قضية تموينية متنوعة ، أبرزها ضبط مالك ثلاجة "غير مرخصة" لحفظ وتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة العمرانية (محافظة الجيزة) لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها ("415" أربعمائة وخمسة عشر كيلو جرام "مقطعات لحوم، مفروم لحوم، دهون حيوانية")، معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت شرطة التموين في ضبط مالك محل "غير مرخص" بدائرة قسم شرطة الجمرك (محافظة الإسكندرية) لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها ("742" سبعمائة وإثنين وأربعون عبوة "عصائر") غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها خلال شهر أبريل 2019، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة .