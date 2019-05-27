صور.. مدير أمن كفر الشيخ يتفقد تأمين القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفرالشيخ، اليوم الاثنين، القوات الأمنية المكثفة المنوط تأمين بها القوافل التعليمية المجانية لطلاب الثانوية العامة، بقاعات مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ "ابو حجر سابقا"، وذلك بحضور اللواء أسامه شلبي، والعميد وائل الاشوح، وعدد كبير من أفراد الشرطة.

وشدد مدير أمن كفرالشيخ، علي ضرورة التأمين الكامل لعملية دخول وخروج طلاب وطالبات الثانوية العامة، بما لايؤثر علي حركة سير السيارات، وكذلك الخروج المنظم للطلاب عقب انتهاء المراجعات النهائية للمواد والحرص علي عدم وجود تدافع نظرا لارتفاع اعداد الطلاب والذي تجاوز الألف طالب ، مؤكداً أن هؤلاء الطلاب جميعهم ابنائنا ونحن عليى استعداد لتسخير كافة الإمكانيات اللازمة لتأمينهم خلال حصولهم علي دروسهم العلمية.

من جانبه، أكد الدكتور عزت محروس مدير عام الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن قاعات مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، استقبلت طلاب الثانوية العامة منذ التاسعه صباحا، من جميع مدن وقرى المحافظة، للاستفادة من القافلة التعليمية المجانية.

وأضاف محروس، ان الهدف من تلك القوافل هو الحد من انتشار الدروس الخصوصية، من خلال تنفيذ مراجعات في جميع المواد العلمية والأدبية، يقوم عليها خبراء المواد وواضعي الامتحانات، لتقديم اكبر استفادة ممكنه للطلاب، معبرا عن سعادته من تواجد المئات من طلاب وطالبات الثانوية العامة الذين حرصوا علي حضور المراجعات النهائية، قائلا، " نحن نقدم لأبنائنا من الطلاب ما لم يتوفر لنا حينما كنا في نفس أعمارهم، ونتمني ان يصبحوا جيل افضل متسلح بالعلم والمعرفة والانتماء لوطنه معتزا بهويته، لأنهم اساس مستقبل هذا البلد.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن القافلة تضم كبار خبراء القنوات التعليمية المتخصصة فى القاهرة، والذين يشرحون للطلاب ملخص المنهج الدراسى والأسئلة المتوقعة فى امتحانات آخر العام، ويجيبون على أسئلة الطلاب، بالإضافة لشرح وافى، وتوجيه نصائح للطلاب للاستفادة بها فى الامتحانات.

على جانب آخر، تابعت الدكتورة بثينة كشك، كيل وزارة التربية والتعليم ،امتحانات الصف الأول الثانوي لليوم السادس منذ بدء امتحانات الطلاب .

وأدى 19 الف و478 طالب وطالبة بالصف الاول الثانوي ،إمتحان مادة الفلسفة والمنطق بمدارس كفر الشيخ ،وتفقدت وكيل الوزارة عدد من مدارس إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية،واطمأنت على انضباط لجان الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان من النظافة والتهوية والإنارة الكافية كما تابعت وكيل الوزارة بقية المدارس من خلال غرفة العمليات بالمديرية ،وبلغت نسبة المدارس التي أدى فيها الاختبارات الكترونيا باستخدام التابلت 100% ، من المدارس المستهدفة .

كما تابعت ويل الوزارة امتحانات الدبلومات الفنية ،ولم ترصد غرفة العمليات أي مخالفات وجاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط .



مدير أمن كفر الشي يتفقد تأمينات القوافل التعليمية (1)



مدير أمن كفر الشي يتفقد تأمينات القوافل التعليمية (2)



مدير أمن كفر الشي يتفقد تأمينات القوافل التعليمية (3)



مدير أمن كفر الشي يتفقد تأمينات القوافل التعليمية (4)