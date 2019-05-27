سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 04:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ سوهاج يطمئن على نائب رئيس حى شرق المتعدى عليه بالضرب

الإثنين، 27 مايو 2019 02:46 م
صور.. محافظ سوهاج يطمئن على نائب رئيس حى شرق المتعدى عليه بالضرب محافظ سوهاج يطمئن على نائب رئيس حى شرق المتعدى عليه بالضرب
سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق

زار الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، يرافقه الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج والدكتور حسان النعمانى وكيل كلية الطب بالجامعة، نائب رئيس حى شرق سوهاج والذى تعرض للضرب والإصابة بكسر بالجمجمة على يد آخرين أثناء تنفيذه قرار مصادرة مواد بناء لعقار مخالف بدائرة الحى.

 

رجعت الواقعة عقب تلقى الأجهزة الأمنية فى سوهاج بلاغا من الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج، يفيد بقيام بعض الأشخاص بالتعدى على نائب رئيس الحى عقب الانتهاء من مصادرة مواد بناء لمبنى صادر له قرار إزالة، مما نتج عنه إصابته.

 

وتبين من خلال التحريات تعرض "عتريس.ا" نائب رئيس الوحدة المحلية لحى شرق للاعتداء وإصابته بكسر فى الجمجمة عقب ضربه بآلة حادة على رأسه، وذلك بعد انتهائه من تنفيذ قرار مصادرة مواد بناء خاصة ببرج سكنى مخالف ملك "ف . ش" بمنطقة سيتى والصادر له قرار إزالة لمخالفته قرار الترخيص الصادر له بـ5 طوابق فقط، بينما قام المالك ببناء 11 طابقا بالمخالفة.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبى الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهمة الشروع فى القتل والإتلاف العمدى واستعراض القوة وإحراز سلاح بدون ترخيص.

 

وعلى جانب آخر كانت قررت نيابة قسم ثانى سوهاج السبت الماضى  بإشراف المستشار أحمد حلمى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج حبس المتهم "منصور.م.ح" 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالتعدى على نائب رئيس حى شرق سوهاج بآلة حادة، بالاشتراك مع آخرين بعد تنفيذ قرار مصادرة لمواد بناء يتم استخدامها لأعمال التشطيب فى برج سكنى صادر له قرار إزالة، نظرا لمخالفته قرار التخصيص الصادر له.

 

محافظ سوهاج يطمئن على رئيس حى شرق المتعدى عليه بالضرب (2)
محافظ سوهاج يطمئن على رئيس حى شرق المتعدى عليه بالضرب 

 

محافظ سوهاج يطمئن على رئيس حى شرق المتعدى عليه بالضرب (3)
محافظ سوهاج يطمئن على رئيس حى شرق المتعدى عليه بالضرب 

 

محافظ سوهاج يطمئن على رئيس حى شرق المتعدى عليه بالضرب (4)
محافظ سوهاج يطمئن على رئيس حى شرق المتعدى عليه بالضرب 

 

محافظ سوهاج يطمئن على رئيس حى شرق المتعدى عليه بالضرب (1)
محافظ سوهاج يطمئن على رئيس حى شرق المتعدى عليه بالضرب

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

نيابة سوهاج تقرر حبس المتهم بالتعدى على نائب رئيس حى شرق 4 أيام

القبض على 5 أشخاص لاعتدائهم على رئيس حى شرق سوهاج بعد تنفيذه مصادرة مواد بناء

صور.. محافظ سوهاج يؤدى واجب العزاء لأسرة الشهيد عمار السيد

استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظ سوهاج يوجه بعلاج مريض على نفقة الدولة

نائب رئيس حى شرق

مديرية امن سوهاج

محافظ سوهاج

رئيس جامعة سوهاج


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

الرجوع الى أعلى الصفحة