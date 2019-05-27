صور.. محافظ سوهاج يطمئن على نائب رئيس حى شرق المتعدى عليه بالضرب

سوهاج محمود مقبول

زار الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، يرافقه الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج والدكتور حسان النعمانى وكيل كلية الطب بالجامعة، نائب رئيس حى شرق سوهاج والذى تعرض للضرب والإصابة بكسر بالجمجمة على يد آخرين أثناء تنفيذه قرار مصادرة مواد بناء لعقار مخالف بدائرة الحى.

رجعت الواقعة عقب تلقى الأجهزة الأمنية فى سوهاج بلاغا من الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج، يفيد بقيام بعض الأشخاص بالتعدى على نائب رئيس الحى عقب الانتهاء من مصادرة مواد بناء لمبنى صادر له قرار إزالة، مما نتج عنه إصابته.

وتبين من خلال التحريات تعرض "عتريس.ا" نائب رئيس الوحدة المحلية لحى شرق للاعتداء وإصابته بكسر فى الجمجمة عقب ضربه بآلة حادة على رأسه، وذلك بعد انتهائه من تنفيذ قرار مصادرة مواد بناء خاصة ببرج سكنى مخالف ملك "ف . ش" بمنطقة سيتى والصادر له قرار إزالة لمخالفته قرار الترخيص الصادر له بـ5 طوابق فقط، بينما قام المالك ببناء 11 طابقا بالمخالفة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبى الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهمة الشروع فى القتل والإتلاف العمدى واستعراض القوة وإحراز سلاح بدون ترخيص.

وعلى جانب آخر كانت قررت نيابة قسم ثانى سوهاج السبت الماضى بإشراف المستشار أحمد حلمى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج حبس المتهم "منصور.م.ح" 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالتعدى على نائب رئيس حى شرق سوهاج بآلة حادة، بالاشتراك مع آخرين بعد تنفيذ قرار مصادرة لمواد بناء يتم استخدامها لأعمال التشطيب فى برج سكنى صادر له قرار إزالة، نظرا لمخالفته قرار التخصيص الصادر له.



محافظ سوهاج يطمئن على رئيس حى شرق المتعدى عليه بالضرب



محافظ سوهاج يطمئن على رئيس حى شرق المتعدى عليه بالضرب



محافظ سوهاج يطمئن على رئيس حى شرق المتعدى عليه بالضرب