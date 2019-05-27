صور.. محافظ المنوفية يكلف بوضع جدول زمنى لمشروع محطة معالجة صرف صحى الخطاطبة

المنوفية _محمد فتحى

تفقد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، مشروع محطة معالجة صرف صحى الخطاطبة بكفر داود، اليوم الاثنين، بحضور المهندس مجدى أبو السعد رئيس مركز ومدينة السادات، والمهندس عبد الحميد عبد المنعم عطية وكيل وزارة الإسكان بالمنوفية، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمحطة والتعرف على المعوقات التى تعوق دون الانتهاء من المشروع.

واستمع المحافظ، الى شرح تفصيلى من مدير المشروع عن الأعمال الإنشائية ونظام العمل بالمحطة، وأوضح مدير المشروع أن المحطة هى محطة معالجة ثلاثية تقع على مساحة 15 فدان، وستعمل بطاقة 20 ألف م3 فى اليوم، وسيتم عمل توسعة لترتفع طاقتها الى 30 ألف م3 فى اليوم، وتخدم قرى الخطاطبة وكفر داود وقرى مدينة السادات.

كما استمع المحافظ، الى كافة المعوقات والمشاكل التى تواجه العمل، ووجه المحافظ رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، بسرعة إزالة المعوقات وتذليل العقبات، ووضع مقترح زمنى لإنهاء الأعمال فى أقرب وقت ممكن.

وتفقد المحافظ، منطقة المطورين بالسادات، حيث تفقد مصنع كوك كينج للمطابخ التجارية والفندقية ومصنع الكترو مصر للصناعات الكهربائية، والطاقة المتجددة ومصنع وينر للأجهزة الكهربائية.

هذا وقد تفقد محافظ المنوفية، منطقة العمارات السكنية بأرض الصوامع بكفر داود ، حيث استمع الى وكيل وزارة الاسكان عن طبيعة المنطقة، والتى تضم 72 عمارة بإجمالى 1776 شقة.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الاسكان بسرعة وضع مقترح لإنشاء منطقة خدمات بالموقع تضم " تعليم – صحة - نقطة شرطة " بالإضافة الى تحسين كفاءة الطرق المؤدية للمنطقة.