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صور.. ضبط أدوات صيد مخالفة ببحيرة البردويل على ساحل شمال سيناء

الإثنين، 27 مايو 2019 03:52 م
صور.. ضبط أدوات صيد مخالفة ببحيرة البردويل على ساحل شمال سيناء أدوات الصيد المضبوطة ببحيرة البردويل
شمال سيناء ـ محمد حسين
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أعلنت إدارة بحيرة البردويل على ساحل شمال سيناء اليوم، عن ضبطها أدوات صيد مخالفة لقانون الصيد فى عرض البحيرة.

أدوات الصيد المضبوطة (1)

 

وجاء فى البيان إنه بتوجيهات اللواء أمجد إبراهيم الراعية مدير عام بحيرة البردويل، واستكمالا لعمل دوريات متابعة الصيد المخالف، تمكنت دورية "النصر البحرية" من ضبط كلسه صال، والتحفظ على الدفتر الخاص بالمركب المخالف، وتضمن البيان تأكيد التحذير لجميع المخالفين بتطبيق أقصى عقوبة فى حاله الصيد المخالف.

 

أدوات الصيد المضبوطة (2)

وكان موسم الصيد الجديد إنطلق فى بحيرة البردويل يوم 27 إبريل الماضى، وصنفت إدارة بحيرة البردويل 6 أنواع لحرف الصيد فى عرض البحيرة وهى "الدبة" قائمة على الصيد بشباك من 3 طبقات بارتفاع من 1: 2 متر وطول الشباك 750 مترا، و "الدبديبة"، وهى شباك من 3 طبقات بطول 400 متر للمركب الواحد، و " البوص"، تعتمد على طب شباك واحدة بعرض 5 أمتار، وبطول 800 متر، و "الكابوريا"، وهى شبكة من طبقة واحدة بارتفاع مترا، و " السنار"، تعتمد على خيوط من النايلون لا يزيد طولها عن 300 متر معلق به خيوط بكل خيط سنارة على أبعاد متساوية، و "الدهبانة"، وهى شبكة على جزئين لا يزيد طول كل منها عن 400 متر.

 

 
أدوات الصيد المضبوطة (3)
 
 
أدوات الصيد المضبوطة (4)
 
 
أدوات الصيد المضبوطة (5)

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بحيرة البردويل

ضبط ادوات صيد مخالفة للقانون

عرض بحيرة البردويل


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