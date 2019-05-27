سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 02:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور ..شاهد ميدان مسجد الميناء الكبير بالغردقة بعد تطويره وزراعته

الإثنين، 27 مايو 2019 02:15 م
صور ..شاهد ميدان مسجد الميناء الكبير بالغردقة بعد تطويره وزراعته ميدان مسجد الميناء بالغردقة
البحر الأحمر- عماد عرفة
إضافة تعليق
يعد ميدان مسجد الميناء الكبير، من الميادين الشهيرة بمدينة الغردقة، والذى يقع امام مسجد الميناء الكبير، وميناء الغردقة البحرى، ويربط طريق الكورنيش بميدان السقالة وطريق النصر.
 
قامت محافظة البحر الاحمر، بإجراء تطويرات بالميدان من خلال زراعته وتنجيله بالزراعات الصيفية، ليصبح مظهره لائقا بمدينة الغردقة السياحية .
 
ويعد مسجد الميناء الكبير، اكبر مساجد الغردقة، واهمها بالنسبة للمزارات السياحية، حيث يصل اليه يوميا مئات السياح لزيارته ومشاهدة طراز العمارة الاسلامية الذى شيد بها.
 
 

شاهد ميدان مسجد الميناء الكبير بالغردقة بعد تطويره وزراعته (1)
شاهد ميدان مسجد الميناء الكبير بالغردقة بعد تطويره وزراعته 

شاهد ميدان مسجد الميناء الكبير بالغردقة بعد تطويره وزراعته (2)
شاهد ميدان مسجد الميناء الكبير بالغردقة بعد تطويره وزراعته
شاهد ميدان مسجد الميناء الكبير بالغردقة بعد تطويره وزراعته (3)
شاهد ميدان مسجد الميناء الكبير بالغردقة بعد تطويره وزراعته 

شاهد ميدان مسجد الميناء الكبير بالغردقة بعد تطويره وزراعته (4)
شاهد ميدان مسجد الميناء الكبير بالغردقة بعد تطويره وزراعته

شاهد ميدان مسجد الميناء الكبير بالغردقة بعد تطويره وزراعته (5)
شاهد ميدان مسجد الميناء الكبير بالغردقة بعد تطويره وزراعته 

شاهد ميدان مسجد الميناء الكبير بالغردقة بعد تطويره وزراعته (6)
شاهد ميدان مسجد الميناء الكبير بالغردقة بعد تطويره وزراعته 
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

شاهد .. أعمال الإنشاءات بمشروع مساكن الروضة بديل العشوائيات بالغردقة

صحة البحر الأحمر : حملة متكاملة لمكافحة الأمراض المتوطنة بسفاجا وأم الحويطات

محافظ البحر الأحمر: افتتاح موقف الدهار الجديد للميكروباص يحقق الانسيابية

صور.. البحر الأحمر تسابق الزمن للانتهاء من تطوير ميناء صيد الشلاتين الجديد.. محافظ البحر الأحمر: تكلفة الميناء 150 مليون جنيه ورصيفه بطول 150 متر.. والوطنية للمصايد ستدفع بثلث مراكبها للعمل به

البحر الأحمر تطور المناطق الحيوية بالغردقة لخدمة السائحين

البحر الاحمر

ميدان مسجد الميناء الكبير

الغردقة

تطوير الميادين


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

الرجوع الى أعلى الصفحة