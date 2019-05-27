صور ..شاهد ميدان مسجد الميناء الكبير بالغردقة بعد تطويره وزراعته

البحر الأحمر- عماد عرفة

يعد ميدان مسجد الميناء الكبير، من الميادين الشهيرة بمدينة الغردقة، والذى يقع امام مسجد الميناء الكبير، وميناء الغردقة البحرى، ويربط طريق الكورنيش بميدان السقالة وطريق النصر.

قامت محافظة البحر الاحمر، بإجراء تطويرات بالميدان من خلال زراعته وتنجيله بالزراعات الصيفية، ليصبح مظهره لائقا بمدينة الغردقة السياحية .

ويعد مسجد الميناء الكبير، اكبر مساجد الغردقة، واهمها بالنسبة للمزارات السياحية، حيث يصل اليه يوميا مئات السياح لزيارته ومشاهدة طراز العمارة الاسلامية الذى شيد بها.