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الإثنين، 27 مايو 2019 01:10 م
خالد صلاح
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ضمن تطوير القرى الأكثر احتياجًا..

صور.. شاهد المراحل النهائية لمشروع الصرف الصحى بـ 3 قرى بأسيوط

الإثنين، 27 مايو 2019 12:40 م
صور.. شاهد المراحل النهائية لمشروع الصرف الصحى بـ 3 قرى بأسيوط رصف وتطوير الطرق
أسيوط ضحا صالح
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أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، أن ملف تطوير القرى الأكثر احتياجًا وإنشاء مشروعات خدمية وبنية أساسية لها تعد من أهم الملفات التى تحظى باهتمام الدولة فى الوقت الراهن تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنمية الصعيد وتطوير القرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية (إجتماعيًا واقتصاديًا وعمرانيًا) وتوفير حياة كريمة بها وفقًا لرؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية الشاملة فى جميع القطاعات.

وأوضح المحافظ فى بيان أن العمل يسير بشكل منتظم لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والصرف الصحى والمياه بالقرى المحرومة بالمحافظة لافتا إلى أنه يجرى حاليا استكمال المراحل النهائية لمشروع الصرف الصحى بالنواورة والعتمانية والنواميس بالبدارى لتقديم خدمات أفصل للمواطنين فى حياتيهم اليومية وجارى تكثيف الجهود للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى قبل 30 يونيو القادم.

من جانبه أوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد إنه جارى استكمال المراحل النهائية لمشروع الصرف الصحى بالنواورة والعتمانية والنواميس وجارى تكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال لتحقيق معدلات تنمية إيجابية بصورة ملموسة على أرض الواقع وجارى متابعة التنفيذ للمشروعات من خلال اللجان الميدانية بالمناطق المستهدفة.

 

أعمال رصف (2)

أعمال رصف (2)

 

أعمال رصف (3)
أعمال رصف (3)

 

أعمال رصف (5)
أعمال رصف (5)

 

الاعمال النهائية لمشروع الصرف الصحي بالنواورة والعتمانية والنواميس (1)
الاعمال النهائية لمشروع الصرف الصحي بالنواورة والعتمانية والنواميس (1)

 

الاعمال النهائية لمشروع الصرف الصحي بالنواورة والعتمانية والنواميس (2)
الاعمال النهائية لمشروع الصرف الصحي بالنواورة والعتمانية والنواميس (2)

 

الاعمال النهائية لمشروع الصرف الصحي بالنواورة والعتمانية والنواميس (3)
الاعمال النهائية لمشروع الصرف الصحي بالنواورة والعتمانية والنواميس (3)

 

الاعمال النهائية لمشروع الصرف الصحي بالنواورة والعتمانية والنواميس (4)
الاعمال النهائية لمشروع الصرف الصحي بالنواورة والعتمانية والنواميس (4)

 

الاعمال النهائية لمشروع الصرف الصحي بالنواورة والعتمانية والنواميس (6)
الاعمال النهائية لمشروع الصرف الصحي بالنواورة والعتمانية والنواميس (6)

 

الاعمال النهائية لمشروع الصرف الصحي بالنواورة والعتمانية والنواميس (7)
الاعمال النهائية لمشروع الصرف الصحي بالنواورة والعتمانية والنواميس (7)

 

الاعمال النهائية لمشروع الصرف الصحي بالنواورة والعتمانية والنواميس (9)
الاعمال النهائية لمشروع الصرف الصحي بالنواورة والعتمانية والنواميس (9)

 

الاعمال النهائية لمشروع الصرف الصحي بالنواورة والعتمانية والنواميس (10)
الاعمال النهائية لمشروع الصرف الصحي بالنواورة والعتمانية والنواميس (10)

 


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