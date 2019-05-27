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صور.. زلزال بقوة 8 درجات يضرب بيرو

الإثنين، 27 مايو 2019 12:12 ص
صور.. زلزال بقوة 8 درجات يضرب بيرو زلزال بيرو
كتب مصطفى عنبر
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ضرب زلزال بقوة 8 درجات على مقياس ريختر، إحدى المناطق النائية من غابات الأمازون في بيرو وأسفر - حتى الآن - عن مصرع شخص واحد.

زلزال بيرو
زلزال بيرو

 

وأفادت شبكة (أيه بي سي نيوز)الإخبارية الأمريكية بأن الزلزال أدى إلى إنهيار المباني وانقطاع التيار الكهربائي عن سكان المنطقة.

 

تجدر الإشارة إلى أن الزلزال من الظواهر الطبيعة الشائعة في بيرو والتي تقع في إطار مايعرف علميا باسم"حزام النار".

 

وكان أكثر من 500 شخص قد لقوا مصرعهم في زلزال مماثل وقع قرب ليما منتصف أغسطس 2007.

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