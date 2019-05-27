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صور.. رئيس جامعة سوهاج يشارك فى الافطار الرمضانى السنوى ويكرم الطلاب المتميزين

الإثنين، 27 مايو 2019 11:35 م
صور.. رئيس جامعة سوهاج يشارك فى الافطار الرمضانى السنوى ويكرم الطلاب المتميزين رئيس جامعة سوهاج يشارك فى الإفطار الرمضانى
سوهاج - محمود مقبول
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شارك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، مساء اليوم فى حفل الإفطار الرمضانى السنوى الذى نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالمطعم المركزى بمقر الجامعة القديم، بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، وعمداء الكليات ومديرى العموم، وبمشاركة 260 من العاملين والطلاب المتميزين فى كافة الأنشطة والفعاليات الداخلية والقمية التى نفذت على مدار العام الجامعى 2018 /2019.

وفى هذا السياق، قال عزيز أن حفل الإفطار تقليد سنوى، للتأكيد على روح التآلف والود بين جميع منتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب، معرباً عن بالغ سعادته لتواجده وسط أبنائه وبناته، ومشاركتهم الإفطار الجماعى والأجواء الرمضانية المبهجة، كما قدم رئيس الجامعة جزيل الشكرلأسرة الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية على ما بذلوه من جهد لإقامة حفل الإفطار السنوى وخروجه بأفضل صورة.

ومن جانبه، أوضح إسماعيل الظهرى مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية أن الحفل تضمن تكريم الطلاب المتميزين فى كافة الأنشطة والفعاليات الطلابية والحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجامعات المصرية هذا العام.

رئيس جامعة سوهاج يشارك فى الافطار الرمضانى (1)
 

 

رئيس جامعة سوهاج يشارك فى الافطار الرمضانى (2)
 

 

رئيس جامعة سوهاج يشارك فى الافطار الرمضانى (5)
 

 

رئيس جامعة سوهاج يشارك فى الافطار الرمضانى (6)
 

 

رئيس جامعة سوهاج يشارك فى الافطار الرمضانى (7)
 

 

رئيس جامعة سوهاج يشارك فى الافطار الرمضانى (11)
 

 

رئيس جامعة سوهاج يشارك فى الافطار الرمضانى (12)
 

 

رئيس جامعة سوهاج يشارك فى الافطار الرمضانى (13)
 

 


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