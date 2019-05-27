صور.. رئيس جامعة سوهاج يشارك فى الافطار الرمضانى السنوى ويكرم الطلاب المتميزين

وفى هذا السياق، قال عزيز أن حفل الإفطار تقليد سنوى، للتأكيد على روح التآلف والود بين جميع منتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب، معرباً عن بالغ سعادته لتواجده وسط أبنائه وبناته، ومشاركتهم الإفطار الجماعى والأجواء الرمضانية المبهجة، كما قدم رئيس الجامعة جزيل الشكرلأسرة الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية على ما بذلوه من جهد لإقامة حفل الإفطار السنوى وخروجه بأفضل صورة.

ومن جانبه، أوضح إسماعيل الظهرى مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية أن الحفل تضمن تكريم الطلاب المتميزين فى كافة الأنشطة والفعاليات الطلابية والحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجامعات المصرية هذا العام.