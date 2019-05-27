سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 09:26 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. حفل إفطار جامعة عين شمس بحضور رئيس مجلس النواب

الإثنين، 27 مايو 2019 08:32 م
صور.. حفل إفطار جامعة عين شمس بحضور رئيس مجلس النواب حفل إفطار جامعة عين شمس
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
نظمت جامعة عين شمس  برئاسة الدكتور الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، حفل إفطارها السنوي، بحضور الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، ونيافة الأنبا أرميا رئيس المركز الثقافي الأرثوذكسي، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية السابق، والدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة السابق.
 
ويأتى الحفل برعاية الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبإشراف سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة.
 
وشارك فى الحفل  نخبة من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وسهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكرم حجازي أمين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا والبحوث ومديرو العموم ولفيف من العاملين يالجامعة.
 
 
حفل افطار جامعة عين شمس بحضور رئيس مجلس النواب
حفل افطار جامعة عين شمس بحضور رئيس مجلس النواب
حفل افطار جامعة عين شمس
حفل افطار جامعة عين شمس

 

حفل افطار جامعة عين شمس
حفل افطار جامعة عين شمس

 

حفل افطار جامعة عين شمس
حفل افطار جامعة عين شمس

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

صور.. انتظام امتحانات نهاية العام بجامعة عين شمس للأسبوع الرابع على التوالى

رئيس جامعة عين شمس يفتتح أول مطب ثلاثى الأبعاد بالحرم الرئيسى (صور)

رئيس جامعة عين شمس يتفقد لجان امتحانات نهاية العام بالكليات

جامعة عين شمس تعلن استمرار الامتحانات غدًا وترفع الطوارئ لمواجهة الموجة الحارة

جامعة عين شمس ترفع درجة الطوارىء لتأمين أعمال الإمتحانات

جامعه عين شمس

عين شمس

على عبد العال

مجلس النواب


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل يشارك كين أمام ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا.. بوكيتينو يجيب

هل يشارك كين أمام ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا.. بوكيتينو يجيب

فى 311 يوما.. ناصف ساويرس يحقق حلم جماهير أستون فيلا

فى 311 يوما.. ناصف ساويرس يحقق حلم جماهير أستون فيلا

فى ذكرى ميلادها الـ 88.. فاتن حمامة تقول لـ شادية: أنا أطول منك.. وتؤكد: زكى رستم صفعنى فبكيت.. ولم أكتشف عمر الشريف.. وابنتى نادية وضعوا لها "منوم" من غير ما أعرف فغضبت.. وهشام سليم ضرب زميله فى امبراطورية ميم

فى ذكرى ميلادها الـ 88.. فاتن حمامة تقول لـ شادية: أنا أطول منك.. وتؤكد: زكى رستم صفعنى فبكيت.. ولم أكتشف عمر الشريف.. وابنتى نادية وضعوا لها "منوم" من غير ما أعرف فغضبت.. وهشام سليم ضرب زميله فى امبراطورية ميم

العالم الخفى.. الملائكة والسيدة مريم (4) .. أهل العذراء يهاجمونها.. والمفسرون يختلفون فى معنى «أخت هارون».. ورأى ضعيف: كانت أخت سيدنا موسى.. ما قصة راعى البقر الواردة فى تفسير ابن كثير

العالم الخفى.. الملائكة والسيدة مريم (4) .. أهل العذراء يهاجمونها.. والمفسرون يختلفون فى معنى «أخت هارون».. ورأى ضعيف: كانت أخت سيدنا موسى.. ما قصة راعى البقر الواردة فى تفسير ابن كثير

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

الرجوع الى أعلى الصفحة