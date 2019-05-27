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الإثنين، 27 مايو 2019 04:14 م
خالد صلاح
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وكاميرات مراقبة للطرق بالفرافرة ..

صور.. تنفيذ خدمات وعلامات إرشادية محور الفرافرة – ديروط بـ 200 مليون جنيه

الإثنين، 27 مايو 2019 04:02 م
صور.. تنفيذ خدمات وعلامات إرشادية محور الفرافرة – ديروط بـ 200 مليون جنيه جانب من اعمال محور الفرافرة ديروط
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلن اللواء مهندس أيمن عبد المنعم رئيس جهاز التعمير بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن بدء تنفيذ خدمات وعلامات إرشادية بمحور الفرافرة – ديروط بتكلفة 200 مليون جنيه. 
 
أكد عبد المنعم، فى بيان أن الخدمات تشمل إقامة استراحات ومظلات توقف كل 50 كم من الطريق، إضافًة إلي تركيب علامات إرشادية بطول المحور، وإنهاء بعض الأعمال الفنية، والتي تشمل تدبيش ورصف 10 كم طبقة سطحية من المحور وأعمال تخطيط المحور نفسه. 
 
أضاف عبد المنعم، أن جهاز تعمير الوادي الجديد، أنهي نسبة 96 % من مشروع المحور بأكمله، والذي يربط الوادي الجديد بمحافظة أسيوط، بطول 310 كم وعرض 5.10 متر وبتكلفة مليار و 715 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه بشكل كامل شهر نوفمبر المقبل. 
 
وأشار رئيس الجهاز، إلى أن هذا المشروع العملاق ضمن مشروعات الطرق القومية التي تنفذها الدولة، وسوف يقضي علي عزلة مركز الفرافرة عن محافظات الصعيد.

على جانب آخر، أعلنت مديرية الإسكان والمرافق، اليوم الاثنين، عن الانتهاء من تركيب كاميرات مراقبة بمدخل قرية عثمان بن عفان بمركز الفرافرة.

أكد وكيل وزارة الإسكان، المهندس أحمد حسين يوسف، تركيب الكاميرات بمدخل القرية بتكلفة 50 ألف جنيه، بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة، بهدف مراقبة المنافذ وإحكام السيطرة عليها.

أضاف حسين، أن الهدف الرئيسى من تركيب الكاميرات هو السيطرة ومتابعة على عملية خروج الحاصلات الزراعية خاصة من مناطق وشركات الاستثمار الزراعى بالفرافرة وتحصيل الرسوم المقررة.

 
تنفيذ خدمات وعلامات إرشادية محور الفرافرة – ديروط بالوادى الجديد بتكلفة 200 مليون جنيه (1)
تنفيذ خدمات وعلامات إرشادية محور الفرافرة – ديروط بالوادى الجديد بتكلفة 200 مليون جنيه (1)

تنفيذ خدمات وعلامات إرشادية محور الفرافرة – ديروط بالوادى الجديد بتكلفة 200 مليون جنيه (2)
تنفيذ خدمات وعلامات إرشادية محور الفرافرة – ديروط بالوادى الجديد بتكلفة 200 مليون جنيه (2)

تنفيذ خدمات وعلامات إرشادية محور الفرافرة – ديروط بالوادى الجديد بتكلفة 200 مليون جنيه (3)
تنفيذ خدمات وعلامات إرشادية محور الفرافرة – ديروط بالوادى الجديد بتكلفة 200 مليون جنيه (3)

تنفيذ خدمات وعلامات إرشادية محور الفرافرة – ديروط بالوادى الجديد بتكلفة 200 مليون جنيه (4)
تنفيذ خدمات وعلامات إرشادية محور الفرافرة – ديروط بالوادى الجديد بتكلفة 200 مليون جنيه (4)

تنفيذ خدمات وعلامات إرشادية محور الفرافرة – ديروط بالوادى الجديد بتكلفة 200 مليون جنيه (5)
تنفيذ خدمات وعلامات إرشادية محور الفرافرة – ديروط بالوادى الجديد بتكلفة 200 مليون جنيه (5)

 


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محافظ الوادى الجديد

جهاز تعمير الوادى الجديد

طريق الفرافرة ديروط

علامات ارشاديه


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