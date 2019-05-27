صور..تطوير الشوارع المحيطة باستاد الدفاع الجوى استعدادا لبطولة أمم إفريقيا

شهدت شوارع حى شرق مدينة نصر شرق القاهرة، أعمال تطوير وصيانة واسعة، وخاصة الشوارع المحيطة باستاد الدفاع الجوي، ضمن استعدادات محافظة القاهرة لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تسضيفها مصر.

وقال المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه فى إطار الاستعدادات لفعاليات كأس الأمم الأفريقية تم رفع كفاءة طرق وبلدورات ودهانات ارصفة وترميمات أسفلت أمام استاد الدفاع الجوى، وشملت الأعمال أيضا صيانة لشبكة الانارة والأرصفة والحدائق والمسطحات الخضراء.

وأكد اللواء طارق الوراقى رئيس حى شرق مدينة نصر، أنه تم عمل رفع كفاءة نظافة وتجريد بمحيط استاد الدفاع الجوى، حيث تم رفع كفاءة نظافة وتجريد شارع الميثاق ورفع الأتربة الناتجة عن التجريد، كما تم رفع كفاءة طرق ورصف شوارع أحمد قنديل وأسماء زغلول وعثمان عبدالحفيظ ومحمود طلعت حول فندق سونستا، وتم إزالة التراكمات بالجزيرة الوسطى أسفل شارع الضغط العالى وامام هيئة الاستثمار.