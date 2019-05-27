صور.. ترامب: لا نسعى لتغيير نظام الحكم فى إيران

رويترز

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن إدارته لا تسعى إلى تغيير نظام الحكم فى إيران، وجاءت التصريحات خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى.

وأكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إمكانيّة إجراء محادثات مع إيران خلال الفترة القادمة.

وقال ترامب قبيل لقائه مع رئيس الوزراء اليابانى شينزو اَبى وفقا لما ذكرته صحيفة (ذا جابان تايمز) اليابانية عبر موقعها الإلكترونى، " أعتقد أن إيران لديها الرغبة فى الحوار، وإذا رغبوا فى الحوار، فنحن راغبون فيه أيضا".

وأضاف :" سنرى ما سيحدث، لكننى أعرف حقيقة أن رئيس الوزراء آبى على علاقة وثيقة مع القيادة فى إيران"، وتابع:لا أحد يُريد رؤية أمور فظيعة تحدث وخاصة أنا".

وكانت مصادر إعلامية يابانية قد ذكرت أن رئيس الوزراء شينزو آبى يبحث زيارة إيران قريبا ربما فى منتصف يونيو وذلك مع تنامى القلق الدولى من تزايد التوتر بين طهران وواشنطن.

ووصل الرئيس الأمريكى ترامب أمس الأول السبت إلى طوكيو فى مستهل زيارة تستمر أربعة أيام إلى اليابان بهدف تعزيز العلاقات ومناقشة التجارة والتهديدات المتصاعدة من كوريا الشمالية.



أحد الحضور يلتقط صورة للرئيس الأمريكى



الرئيس الأمريكى دونالد ترامب



الرئيس ترامب



الرئيس الأمريكى دونالد ترامب



ترامب أثناء المؤتمر الصحفى



ترامب وآبى



ترامب وآبى



ترامب يتحدث خلال المؤتمر الصحفى



ترامب يستمع لسؤال من احد الصحفيين



ترامب



دونالد ترامب



رئيس الوزراء اليابانى يرحب بالرئيس الأمريكى



رئيس الوزراء اليابانى



رئيس وزراء اليابان شينزو آبى



شينزو آبى فى المؤتمر الصحفى



شينزو آبى



مؤتمر صحفى بين ترامب ورئيس وزراء اليابان



آبى يرحب بالرئيس الأمريكى



الرئيس الأمريكى دونالد ترامب



ترامب وآبى قبل بدء المؤتمر الصحفى



ترامب وآبى



ترامب يصافح رئيس وزراء اليابان



دونالد ترامب