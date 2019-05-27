سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 10:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. ترامب: لا نسعى لتغيير نظام الحكم فى إيران

الإثنين، 27 مايو 2019 08:52 ص
صور.. ترامب: لا نسعى لتغيير نظام الحكم فى إيران جانب من المؤتمر الصحفى
رويترز
إضافة تعليق

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن إدارته لا تسعى إلى تغيير نظام الحكم فى إيران، وجاءت التصريحات خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى.

وأكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إمكانيّة إجراء محادثات مع إيران خلال الفترة القادمة.

وقال ترامب قبيل لقائه مع رئيس الوزراء اليابانى شينزو اَبى وفقا لما ذكرته صحيفة (ذا جابان تايمز) اليابانية عبر موقعها الإلكترونى، " أعتقد أن إيران لديها الرغبة فى الحوار، وإذا رغبوا فى الحوار، فنحن راغبون فيه أيضا".

وأضاف :" سنرى ما سيحدث، لكننى أعرف حقيقة أن رئيس الوزراء آبى على علاقة وثيقة مع القيادة فى إيران"، وتابع:لا أحد يُريد رؤية أمور فظيعة تحدث وخاصة أنا".

وكانت مصادر إعلامية يابانية قد ذكرت أن رئيس الوزراء شينزو آبى يبحث زيارة إيران قريبا ربما فى منتصف يونيو وذلك مع تنامى القلق الدولى من تزايد التوتر بين طهران وواشنطن.

ووصل الرئيس الأمريكى ترامب أمس الأول السبت إلى طوكيو فى مستهل زيارة تستمر أربعة أيام إلى اليابان بهدف تعزيز العلاقات ومناقشة التجارة والتهديدات المتصاعدة من كوريا الشمالية.

أحد الحضور يلتقط صورة للرئيس الأمريكى
أحد الحضور يلتقط صورة للرئيس الأمريكى
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
الرئيس ترامب
الرئيس ترامب
الرئيس
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
ترامب أثناء المؤتمر الصحفى
ترامب أثناء المؤتمر الصحفى
ترامب وآبى (2)
ترامب وآبى 
ترامب وآبى
ترامب وآبى
ترامب يتحدث خلال المؤتمر الصحفى
ترامب يتحدث خلال المؤتمر الصحفى
ترامب يستمع لسؤال من احد الصحفيين
ترامب يستمع لسؤال من احد الصحفيين
ترامب
ترامب
دونالد ترامب
دونالد ترامب
رئيس الوزراء اليابانى يرحب بالرئيس الأمريكى
رئيس الوزراء اليابانى يرحب بالرئيس الأمريكى
رئيس الوزراء اليابانى
رئيس الوزراء اليابانى
رئيس وزراء اليابان شينزو آبى
رئيس وزراء اليابان شينزو آبى
شينزو آبى فى المؤتمر الصحفى
شينزو آبى فى المؤتمر الصحفى
شينزو آبى
شينزو آبى
مؤتمر صحفى بين ترامب ورئيس وزراء اليابان
مؤتمر صحفى بين ترامب ورئيس وزراء اليابان
آبى يرحب بالرئيس الأمريكى
آبى يرحب بالرئيس الأمريكى
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
ترامب وآبى قبل بدء المؤتمر الصحفى
ترامب وآبى قبل بدء المؤتمر الصحفى
ترامب وآبى
ترامب وآبى
ترامب يصافح رئيس وزراء اليابان
ترامب يصافح رئيس وزراء اليابان
دونالد ترامب
دونالد ترامب
مصافحة حارة بين ترامب وآبى
مصافحة حارة بين ترامب وآبى

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

ترامب يلتقى مع إمبراطور اليابان فى زيارة رسمية خيمت عليها التوترات التجارية

إمبراطور اليابان يستقبل ترامب.. ودونالد أول زعيم أجنبى يلتقى ناروهيتو

أول زعيم يلتقى ناروهيتو.. إمبراطور اليابان يستقبل ترامب وزوجته "صور"

شاهد.. ترامب يحتاج للمساعدة أثناء تسليم كأس لمصارع السومو

البيت الأبيض: ترامب وكيم جونج متفقان على عدم كفاءة "جو بايدن"

ترامب

شينزو آبى

رئيس الوزراء اليابانى

أمريكا

إيران

أخبار العالم

أخبار العالم الآن


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد إلغائها.. تعرف على تصاريح السفر المجانية بالسكة الحديد فى 11 معلومة

بعد إلغائها.. تعرف على تصاريح السفر المجانية بالسكة الحديد فى 11 معلومة

الرئيس السيسي يهنئ الزمالك بالكونفدرالية.. ويوجه التحية للجماهير

الرئيس السيسي يهنئ الزمالك بالكونفدرالية.. ويوجه التحية للجماهير

جرائم تميم أمام العالم.. تدشين حملة حقوقية كبرى ضد تنظيم الحمدين فى أمريكا.. 120 دعوى قضائية تكشف جرائم النظام القطرى.. التجاوزات شملت الفساد ودعم الإرهاب والاغتصاب والتحرش.. وخبراء يؤكدون أمير قطر مجرم دولى

جرائم تميم أمام العالم.. تدشين حملة حقوقية كبرى ضد تنظيم الحمدين فى أمريكا.. 120 دعوى قضائية تكشف جرائم النظام القطرى.. التجاوزات شملت الفساد ودعم الإرهاب والاغتصاب والتحرش.. وخبراء يؤكدون أمير قطر مجرم دولى

عصام شلتوت يكتب: فاز الزمالك بمغامرة جروس الذى رفض المقامرة.. و"سلاح التلميذ" الجعوانى لم يؤثر فى قلعة ميت عقبة.. مدرب الأبيض لعب بخطة من خارج المنهج أربكت خصمه.. وبركان الثقة المفرطة لم يحدث نهضة لبطل المغرب

عصام شلتوت يكتب: فاز الزمالك بمغامرة جروس الذى رفض المقامرة.. و"سلاح التلميذ" الجعوانى لم يؤثر فى قلعة ميت عقبة.. مدرب الأبيض لعب بخطة من خارج المنهج أربكت خصمه.. وبركان الثقة المفرطة لم يحدث نهضة لبطل المغرب

مرتضى منصور: جروس لم يكن يريد الفوز.. ونصحت اللاعبين بعدم التركيز معه ففزنا

مرتضى منصور: جروس لم يكن يريد الفوز.. ونصحت اللاعبين بعدم التركيز معه ففزنا

قبل نهاية رمضان.. 5 نصائح بسيطة للتخلص من الوزن الزائد

قبل نهاية رمضان.. 5 نصائح بسيطة للتخلص من الوزن الزائد

الرجوع الى أعلى الصفحة