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صور.. تامر مرسى يتعاقد مع محمد رمضان على مسلسل جديد فى رمضان 2020

الإثنين، 27 مايو 2019 03:16 ص
صور.. تامر مرسى يتعاقد مع محمد رمضان على مسلسل جديد فى رمضان 2020 تامر مرسى يتعاقد مع محمد رمضان
كتب: بهاء نبيل
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تعاقدت شركة سينرجى للإنتاج الفنى للمنتج الكبير تامر مرسى، مع النجم محمد رمضان  على مسلسل جديد سيتم عرضه فى شهر رمضان لعام 2020، خاصة بعد النجاح الذى حققه مسلسل "زلزال" الذى يعرض فى شهر رمضان الحالى.

يذكر أن مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين.

حضر التعاقد حسام شوقى مدير عام شركة سينرجى للإنتاج التليفزيونى.

 

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