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صور.. انتظام امتحانات نهاية العام بجامعة عين شمس للأسبوع الرابع على التوالى

الإثنين، 27 مايو 2019 02:17 م
صور.. انتظام امتحانات نهاية العام بجامعة عين شمس للأسبوع الرابع على التوالى انتظام امتحانات نهاية العام بجامعة عين شمس
كتب محمود راغب
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انتظمت أعمال الامتحانات بجامعة عين شمس اليوم الاثنين، فى أسبوعها الرابع على التوالى، بعد أن انطلقت أول مايو الجارى، مع استمرار رفع الجامعة حالة الطوارئ لتأمين الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب خاصة وأن الامتحانات تتزامن مع شهر رمضان المبارك .

 

ورصد"اليوم السابع" انتظام أعمال الامتحانات بكلية الآداب بجامعة عين شمس، وسط إجراءات أمنية للأمن الإدارى بالكلية للتحقق من شخصية الطلاب قبل دخول اللجان، وكذلك التأكيد على توفير كافة وسائل التهوية .

 

وأكدت جامعة عين شمس على الطلاب بمنع دخول التليفون المحمول وسماعات الأذن واللجوء للغش، ، مؤكدة أنه حال ضبط الطالب ومعه سماعات الآذن مستخدمه أو غير مستخدمه يحرم من مواد الفصل الدراسى كاملة ويحال لمجلس التأديب، مشيرة إلى أن مجالس التأديب تنتظر الغشاشين.

 

وتشهد البوابات الرئيسية لجامعة عين شمس، وبوابات الكليات إجراءات أمنية مشددة للأمن الإدارى لتأمين دخول الطلاب للجان، والتحقق من شخصية الطلاب قبل دخول اللجنة، تفتيش الطلاب على اللجان لمنع دخول اللجان بأى وسائل غش .

 

انتظام امتحانات نهاية العام بجامعة عين شمس (1)
انتظام امتحانات نهاية العام بجامعة عين شمس (1)

انتظام امتحانات نهاية العام بجامعة عين شمس (2)
انتظام امتحانات نهاية العام بجامعة عين شمس (2)

انتظام امتحانات نهاية العام بجامعة عين شمس (3)
انتظام امتحانات نهاية العام بجامعة عين شمس (3)

انتظام امتحانات نهاية العام بجامعة عين شمس (4)
انتظام امتحانات نهاية العام بجامعة عين شمس (4)
 

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