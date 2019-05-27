صور.. اضبط مخالفة.. تكسير شوارع زفتى بالغربية بعد الانتهاء من رصفها

وفي هذا الصدد قال أحمد محمود أحد الأهالى لـ"اليوم السابع" أن أهالى المدينة عانت منذ سنوات بسبب تكسير وحفر شارع سكة طنطا أحد أهم المداخل بالمدينة ، وفور الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى قام مجلس مدينة زفتى، بإعادة رصف الشارع بعد مناشدات من الأهالى برصفه لسوء حالته الفنية.

وأضاف أن الأهالى فوجئوا بعد رصف الشارع بأسابيع قليلة قيام شركة الصرف الصحى بإعادة تكسير الطبقة الأسفلتية لتركيب غطاء بيارات الصرف الصحى، ولكن بصورة بشعة حيث قاموا بتكسير جزء كبير بعيد عن بيارات الصرف الصحى الأمر الذى أثار غضب الأهالى، موضحا أن هذا إهدار المال العام.

وطالب الأهالى اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، بضرورة التدخل وإعادة الشىء لأصله، ومحاسبة المتسببين فى تلك الكارثة لإهدارهم المال العام وتكسير الطبقة الأسفلتية بعد رصف الشارع مباشرة.