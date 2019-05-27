صور .. أهالي كفر الشيخ: فوز الزمالك بشرة خير لحسم الدوري

كفر الشيخ – محمد سليمان

عمت الفرحة أهالي كفر الشيخ لفوز فريق نادي الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على نهضة بركان المغربي "5/ 3" بضربات الجزاء الترجيحية في إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية التى جمعتهما مساء أمس الأحد، على ستاد برج العرب.

أكد رامي صالح من أهالي القنطرة البيضاء ،أنه سعيد بفوز الزمالك وحصوله على البطولة ، وأنه يعتبرها بشرة خير للفوز بالدوري إن شاء الله ،فالزمالك قادر على العودة للبطولات والدليل فوزه الليلة، مشيراً إلى أنه كان يتوقع فوز الزمالك.

وأضاف ماهر محمد عبدالفتاح، إنه زملكاوي ويفتخر بفوز الزمالك الليلية بالبطولة ويهدي البطولة للمستشار مرتضى منصور ، وهذه بداية لحصد مزيد من البطولات ، وكنا نتوقع فوز الزمالك والعودة بقوة للبطولات الأفريقية.

وقال مصطفى بدر ، إنه سعيد بفوز الزمالك بهذه البطولة الغالية خاصة أن دولاب الزمالك سيدخل به بطولة لم يحصل عليها من قبل ، مما جعل لها مذاق خاص، وأنه يعتبر الحصول على البطولة ، دفعه قوية للفوز ببطولة الدوري، ويكفي أنت الزمالك رفع اسم مصر عالياً.

وأكد إبراهيم سيف ،الليلة عيد بالنسبة لكل المصريين وليس للزملكاوية فقط،،لانه وجد فرحة كبرى ليس في وجه مشجعي الزمالك ولكن كل مشعي الفرق المصرية وخاصة النادي الأهلي، الذين كانوا يشعون الزمالك خلال متابعتهم للمبارة على المقاهي وبالنوادي ومراكز الشباب .

وأضاف كمال علي، ألف مبروك لكل المصريين البطولة الأولى التي يفوز بها الزمالك ،وأنها يعتبرها بشرة خير لحصول مصر على بطولة الامم الافريقية ، التي ستنطلق خلال الشهر المقبل، ولكي تعود الفرحة للمصريين وللملاعب المصرية ،ويكفي الصورة المضيئة للجماهير المصرية فتحية لهم على الشكل المشرف الذي ظهروا به الليلة .

وأكدت منار محمد ، طالبة بالصف الثاني الثانوي ، إنها سعيدة بفوز الزمالك ، الحمد لله ما تمنيته تحقق بحصول الزمالك على البطولة ،وأنها لن تنام من كثرة الفرحة وستصلي ركعتي شكر لله على هذا الفوز الغالي.



