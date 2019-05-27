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صور .. أفواج سياحية تتوافد على سوهاج لزيارة المعالم الأثرية

الإثنين، 27 مايو 2019 12:35 م
صور .. أفواج سياحية تتوافد على سوهاج لزيارة المعالم الأثرية جانب من زيارة الأفواج السياحية لمعالم سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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استقبلت محافظة سوهاج 175 سائحاً أجنبيا خلال الأسبوع الماضى، لزيارة المعالم الأثرية بالمحافظة.

وقال عامر عوض رئيس مركز ومدينة البلينا فى بيان للمحافظة، أن المدينة استقبلت أربعة أفواج سياحية، الأول ضم 38 سائحا فرنسيا، والثانى 38 سائحا ألمانيا، وأخر ضم 61 سائحا إسبانيا، بالإضافة إلى فوج سياحى ضم 38 سائحا إنجليزيا منهم 1 سويسرى الجنسية.

وأضاف أن السياح قاموا بجولة حرة داخل مدينة سوهاج، وزاروا المعالم الأثرية بمنطقة عرابة أبيدوس، لافتاً إلى أن المنطقة تضم معبد الملك سيتى الأول، ومعبد الملك رمسيس الثانى، والأوزريون، وكوم السلطان بقرية بنى منصور، وشونة الزبيب، ومقبرة أم الجعاب، ومجموعة سونوسرت، ومجموعة أحمس، ومركز الزوار الجديد. 

يُذكر أن المحافظة استقبلت 38 فوج سياحى منذ فبراير الماضي، زار خلالها 2173 سائحا أجنبيا المناطق الأثرية بالمحافظة.

السياح الأجانب أثناء زيارتهم لسوهاج (1)
السياح الأجانب أثناء زيارتهم لسوهاج 

 

السياح الأجانب أثناء زيارتهم لسوهاج (2)
السياح الأجانب أثناء زيارتهم لسوهاج

 

السياح الأجانب أثناء زيارتهم لسوهاج (3)
السياح الأجانب أثناء زيارتهم لسوهاج

 


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سوهاج

افواج سياحية لسوهاج

رئيس مركز ومدينة البلينا

منطقة عرابة ابيدوس


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