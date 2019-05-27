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صرف تعويضات لـ 56 مزارع بقرية قبر عُمير بشمال سيناء

الإثنين، 27 مايو 2019 02:57 م
صرف تعويضات لـ 56 مزارع بقرية قبر عُمير بشمال سيناء محافظة شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم فى بيان لها، عن صرف تعويضات لـ 65 مزارعا بقرية قبر عُمير التابعة لمركز ومدينة الشيخ زويد .

تضمن البيان أسماء المزارعين ونطاق الأراضى المقرر التعويض عن الزراعات التى اضيرت فيه جراء خسائر لحقت بمزارعهم، وأوضح البيان انه تم احتساب 100 شجرة للفدان كحد أقصى.

يذكر أن مديرية الزراعة بشمال سيناء تواصل تباعا إعلان دفعات أسماء المستحقين  للتعويضات من المزارعين الذين سبق وتقدموا بملفات تثبت تعرض زراعاتهم للخسائر نتيجة أحداث سيناء .

 


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