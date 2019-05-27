صحيفة ليبية: غسان سلامة أكد لمجلس الأمن نقل مقاتلين من ادلب الي طرابلس

كتب أحمد جمعة

وجّه مبعوث المجلس الرئاسي في الأمم المتحدة رسالة سرية إلى وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة حول الإحاطة التي تقدم بها المبعوث غسان سلامة إلى مجلس الأمن يوم 21 مايو الجارى في الجلسة المغلقة التي لحقت الجلسة المفتوحة.

ونشرت صحيفة المرصد الليبية وثيقة سرية مسربة موجهة من نيويورك إلى طرابلس بتاريخ 22 مايو الجارى، فقد قدم غسان سلامة إحاطة في الجلسة المغلقة مع أعضاء المجلس تختلف عن بعض ماقدمه في الجلسة المفتوحة.

ونقل مبعوث المجلس الرئاسى فى الأمم المتحدة إلى محمد سيالة رسالة بأن غسان سلامة أكد لأعضاء مجلس الأمن أولاً بأن الوضع الميداني للمعارك في تخوم طرابلس لم يتغير منذ الرابع من شهر ابريل الماضى أما ثانياً فقد أحاطهم بأن الأسلحة تتدفق للطرفين من الخارج والانتهاك أصبح واضحا جداً لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

ونقل ممثل الرئاسي عن سلامة توافر معلومات استخباراتية تفيد بإستعانة أحد طرفي القتال بمجموعات إرهابية من مدينة ادلب السورية، وذلك في إشارة منه لأطراف موالية لحكومة الوفاق الوطني التي أكدت تقارير غربية صادرة مؤخراً عملها على إستجلاب ما تبقى من إرهابيين في هذه المدينة الواقعة على الحدود التركية عبر تركيا حتى أن بعض التقارير تحدثت عن وصول بعضهم بالفعل عبر رحلات بحرية وجوية وصلت من مدن تركية إلى طرابلس ومصراتة.