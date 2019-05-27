سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 02:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صحيفة ليبية: غسان سلامة أكد لمجلس الأمن نقل مقاتلين من ادلب الي طرابلس

الإثنين، 27 مايو 2019 02:03 ص
صحيفة ليبية: غسان سلامة أكد لمجلس الأمن نقل مقاتلين من ادلب الي طرابلس غسان سلامة مبعوث المجلس الرئاسي في الأمم المتحدة
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق
 
وجّه مبعوث المجلس الرئاسي في الأمم المتحدة رسالة سرية إلى وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة حول الإحاطة التي تقدم بها المبعوث غسان سلامة إلى مجلس الأمن يوم 21 مايو الجارى في الجلسة المغلقة التي لحقت الجلسة المفتوحة.
 
ونشرت صحيفة المرصد الليبية وثيقة سرية مسربة موجهة من نيويورك إلى طرابلس بتاريخ 22 مايو الجارى، فقد قدم غسان سلامة إحاطة في الجلسة المغلقة مع أعضاء المجلس تختلف عن بعض ماقدمه في الجلسة المفتوحة.
 
ونقل مبعوث المجلس الرئاسى فى الأمم المتحدة إلى محمد سيالة رسالة بأن غسان سلامة أكد لأعضاء مجلس الأمن أولاً بأن الوضع الميداني للمعارك في تخوم طرابلس لم يتغير منذ الرابع من شهر ابريل الماضى أما ثانياً فقد أحاطهم بأن الأسلحة تتدفق للطرفين من الخارج والانتهاك أصبح واضحا جداً لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
 
ونقل ممثل الرئاسي عن سلامة توافر معلومات استخباراتية تفيد بإستعانة أحد طرفي القتال بمجموعات إرهابية من مدينة ادلب السورية، وذلك في إشارة منه لأطراف موالية لحكومة الوفاق الوطني التي أكدت تقارير غربية صادرة مؤخراً عملها على إستجلاب ما تبقى من إرهابيين في هذه المدينة الواقعة على الحدود التركية عبر تركيا حتى أن بعض التقارير تحدثت عن وصول بعضهم بالفعل عبر رحلات بحرية وجوية وصلت من مدن تركية إلى طرابلس ومصراتة.
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

ورقة التوت تسقط عن غسان سلامة بعد إحاطته بمجلس الأمن.. المبعوث الأممى فى ليبيا يتجاهل دعم تركيا للمليشيات بالسلاح.. يرفض اتهام السراج بالاستعانة بإرهابيين ويتغافل عن الحصار المالى المفروض على الشرق الليبى

"الحركة الشعبية الليبية": غسان سلامة يخطط تمكين الإسلام السياسى من السلطة

غسان سلامة: داعش ظهر مجددا بليبيا وعادت راياته ترفرف في جنوب البلاد

غسان سلامة يخطط لعرقلة عملية الجيش الليبى لتحرير طرابلس .. المبعوث الأممى يقدم إحاطة لمجلس الأمن الدولى اليوم ويتجاهل دعم قطر وتركيا للمليشيات .. ومطالبات ليبية للأمين العام للأمم المتحدة لإقالة مبعوثه الخاص

غسان سلامة

ادلب

طرابلس

اخبار طرابلس

اخبار ادلب

نقل مقاتلين من ادلب الي طرابلس


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لماذا خيب كريستيانو رونالدو جماهيره بعد موسمه الأول مع يوفنتوس؟!

لماذا خيب كريستيانو رونالدو جماهيره بعد موسمه الأول مع يوفنتوس؟!

بيرلو يهاجم إدارة روما بسبب دي روسي

بيرلو يهاجم إدارة روما بسبب دي روسي

سقوط سيدة وزوجها لتصويرهم مدير شركة عاريا وإجباره توقيع إيصالات أمانة بالمرج

سقوط سيدة وزوجها لتصويرهم مدير شركة عاريا وإجباره توقيع إيصالات أمانة بالمرج

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. تابع أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. تابع أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد

أول مرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية فى حوار لـ"اليوم السابع":الصراع بين القوى العظمى يمزق ما تبقى من الأمن العربى.. هناك ضرورة لمواجهة الإخوان اقتصاديًا وفكريًا وأمنيًا.. ومصر تتمتع بعلامات الازدهار الاقتصادى

أول مرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية فى حوار لـ"اليوم السابع":الصراع بين القوى العظمى يمزق ما تبقى من الأمن العربى.. هناك ضرورة لمواجهة الإخوان اقتصاديًا وفكريًا وأمنيًا.. ومصر تتمتع بعلامات الازدهار الاقتصادى

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

الرجوع الى أعلى الصفحة