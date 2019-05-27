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صحة الإسكندرية: علاج 1176 مريضا مجانا فى قافلة علاجية بقرى بهيج

الإثنين، 27 مايو 2019 12:51 م
صحة الإسكندرية: علاج 1176 مريضا مجانا فى قافلة علاجية بقرى بهيج الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
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صرح الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بأن مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بمبنى مجمع عيادات بهبج أقامت قافلة طبية على مدار يومين ضمت 11 عياداة طبية فى تخصصات الباطنة والجراحة والنساء والأطفال والقلب والعيون والعظام والجلدية وتنظيم الأسرة، وقدمت خدمة الكشف والعلاج مجانا لـ1176 مريضا من أهالى المنطقة.

 

وأضاف "عثمان"، أنه تم بالقافلة عمل 263 تحليلا طبيا و41 أشعة بالموجات فوق الصوتية و8 رسوم قلب تم عملها جميعا بالمجان.

 

من جانبه أوضح الدكتور ماهر عثمان، منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية، أن القافلة العلاجية قدمت أيضا خدمة الكشف المبكر عن مرض الضغط والسكر لأهالى المنطقة حيث تم فحص 94 مواطنا من أهالى المنطقة وتم تحويل الحالات الإيجابية إلى عيادات الباطنة والقلب لاستكمال الكشف الطبى والفحوصات وتلقى العلاج، كما تم تقديم التوعية الصحية فى عدد من الموضوعات لـ 538 مواطنا من أهالى المنطقة على مدى اليومين .


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