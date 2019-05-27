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شاهد.. معتمرة ترتدى ملابس إحرام الرجال داخل الحرم المكى

الإثنين، 27 مايو 2019 11:12 ص
شاهد.. معتمرة ترتدى ملابس إحرام الرجال داخل الحرم المكى معتمرين - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء
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أثار مقطع فيديو متداول على الإنترنت الجدل حول معتمرة ترتدى ملابس الإحرام للرجال داخل الحرم المكى، بينما تجمع حولها رجال الأمن، فى محاولة لفهم الموقف.

 

 

وحسب موقع روسيا اليوم، أظهر المقطع امرأة بملابس إحرام الرجال، بلا غطاء رأس، وكتف عار، فى صحن المطاف، فيما لم يكن من الواضح ما إذا كانت قد انتهت من أداء مناسك العمرة أم لا.

وجاءت التعليقات على الفيديو مستغربة الموقف في هذا المكان المقدس، بينما علق البعض على أن المرأة ربما لا تعرف سنن العمرة، واستنكر البعض الآخر كيف لم يخبرها أحد بذلك.


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