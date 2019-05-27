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شاهد.. فرحة جماهير الزمالك بالمحلة بعد التتويج بالكونفدرالية

الإثنين، 27 مايو 2019 12:39 ص
شاهد.. فرحة جماهير الزمالك بالمحلة بعد التتويج بالكونفدرالية فرحة جماهير الزمالك بالمحلة
الغربية - مصطفى عادل
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احتفل المئات من مشجعى نادي الزمالك بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بتتويج نادي الزمالك ببطولة الكونفدرالية بعد الفوز على فريق نهضة بركات فى ضربات الترجيح.
 
وخرج المشجعون فى الشوارع، واحتلفوا رافعين أعلام  نادي الزمالك، وتيشرتات الفريق، وسط فرحة كبيره بفوز الزمالك بهذه البطوله، مرددين أغاني فى حب نادي الزمالك.
 
كان الزمالك قد فاز فى مباراة مساء الأحد بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 53 ، بينما سبق وحقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التى حسمها الأبيض لصالحه.
 
وتعد هذة المرة الأولى فى تاريخ الزمالك أن يحقق الكونفدرالية ، والمرة الثانية للأندية المصرية حيث سبق وتوج الأهلى باللقب عام 2014.
 
فرحة جماهير الزمالك بالمحلة بعد التتويج بالكونفدرالية (1)
 

فرحة جماهير الزمالك بالمحلة بعد التتويج بالكونفدرالية (2)
 
فرحة جماهير الزمالك بالمحلة بعد التتويج بالكونفدرالية (3)
 

فرحة جماهير الزمالك بالمحلة بعد التتويج بالكونفدرالية (4)
 

فرحة جماهير الزمالك بالمحلة بعد التتويج بالكونفدرالية (5)
 

فرحة جماهير الزمالك بالمحلة بعد التتويج بالكونفدرالية (6)
 

 


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