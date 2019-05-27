شاهد .. أعمال الإنشاءات بمشروع مساكن الروضة بديل العشوائيات بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، متابعة أعمال الإنشاءات بمشروع مساكن الروضة بديل العشوائيات يوميا.

ومن جانبه أكد المحافظ -حسب بيان المحافظة- أن هذا المشروع سيساهم بشكل كبير فى القضاء على المناطق العشوائية بمدينة الغردقة، مشيرا إلى أن المحافظة قطعت شوطا كبيرا فى إعلان الغردقة خالية من العشوائيات بنهاية العام الحالى .

وأضاف المحافظ، أن هذا المشروع يأتى ضمن خطة المحافظة للقضاء على العشوائيات بالمدينة السياحية، حيث يشمل إقامة 3ج عمارة بإجمالى 60ج وحدة سكنية، بالإضافة إلى 250 منزلا سكنيا .

وتسابق محافظة البحر الأحمر الزمن للانتهاء من مشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة أبو عشرة بالغردقة وإنهاء الأعمال الإنشائية وأعمال البنية التحتية بالمشروع، والذى يضم 1000 وحدة سكنية يشرف على تنفيذه مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة.

الجدير بالذكر أن المشروع سبق الإعلان عنه فى الإعلان الثامن، وجارى تسليم الوحدات المنتهية للمواطنين المستحقين بعد إنهاء إجراءات التعاقد.