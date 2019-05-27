سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 06:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن التطوير التكنولوجى للجوازات والتأشيرة الإلكترونية

الإثنين، 27 مايو 2019 06:00 ص
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن التطوير التكنولوجى للجوازات والتأشيرة الإلكترونية مكتب الجوازات
كتب عبد اللطيف صبح
إضافة تعليق

فى إطار السعى الدائم من القيادة السياسية لتعظيم قدرات الدولة المصرية، تعمل وزارة لااتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الوزارات والجهات والهيئات المعنية، على تطوير المنظومة التكنولوجية لمصلحة الجوازات وإصدار التأشيرة الإلكترونية.

ما هو الهدف الاستراتيجى من المشروع؟

 ويسعى مشروع التطوير لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية على عدة مستويات، فعلى المستوى الأمنى يهدف إلى السيطرة الأمنية على الدخول والخروج من منافذ البلاد – وبناء قواعد بيانات بيوميترية لدعم البحث الجنائى ومكافحة الإرهاب، واقتصاديا يسعى إلى زيادة حصة مصر من السياحة العالمية، ودبلوماسيا يهدف إلى تمكين الدولة من تطبيق نظم المعاملة بالمثل.

كيف سيتم تنفيذ المشروع؟

يقوم المشروع على ميكنة نظام منح التأشيرات فى سفارات وقنصليات مصر بالخارج، من خلال البوابة الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وتخصيص رقم آلى موحد لكل أجنبى مرتبط ببياناته البيومترية بقاعدة بيانات مركزية، وتطوير نظام كشف القوائم ليعمل آليا مع البيانات البيومترية لجميع منافذ الدولة، وميكنة مكاتب الجوازات داخل الجمهورية لتقديم الخدمات للمصريين والمقيمين وحائزى الجنسية المصرية.

ما هى مُستهدفات المشروع؟

يهدف المشروع إلى زيادة أعداد السائحين مع تطبيق برنامج ترويجى للتأشيرة الإلكترونية بحيث تحقق معدل نمو سنوى 7% وذلك طبقا لمؤشرات الدول التى سبقت مصر فى إصدار تأشيرة إلكترونية لتصل إلى 35% نمو بحلول عام 2022.

كما يستهدف زيادة موارد الاحتياطى من العملة الأجنبية المرتبطة بالإنفاق والخدمات فى القطاع السياحى بنفس المعدل فى 2022، وزيادة فرص التشغيل فى القطاع السياحى والقطاعات الداعمة بمقدار 1000 فرصة عمل لكل مليون سائح طبقا للمعايير العالمية.

بالإضافة إلى زيادة موارد الموازنة العامة للدولة من الضرائب المتحصلة على المنشآت السياحية والأنشطة والخدمات التى يتلقاها الأجانب بنفس النسبة، وإحكام السيطرة الأمنية وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب من خلال تحليل قواعد بيانات الحركة وقواعد البيانات البيومترية.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

أشرف شيحة: موسم ناجح للمعتمرين المصريين والتأشيرة الإلكترونية قضت على الروتين

"التأشيرة الإلكترونية" ورقة السياحة لترويج الموسم الشتوى.. هيئة التنشيط تؤكد: الإجراءات أصبحت أسهل وأقل تكلفة.. الموقع يتيح خدماته لـ46 دولة حول العالم عبر 8 لغات مختلفة.. والصحف الأجنبية: بشرى للسائحين

الحكومة: تركيب Gps بالحافلات السياحية والتوسع فى التأشيرات الإلكترونية

التأشيرة الإلكترونية = سياحة بلا تعقيد.. الحكومة تطلق تطبيقا للحصول على الفيزا عبر الإنترنت.. والصحافة العالمية تشيد بالخطوة.. و"ميرور" للسياح البريطانيين: السفر إلى مصر لم يعد يحتاج الكثير من الإجراءات

مصلحة الجوازات

التاشيرة الالكترونية

الخدمات الالكترونية

وزارة الخارجية


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جروس يحتفل مع زوجته بالتتويج بالكونفدرالية فى ملعب برج العرب

جروس يحتفل مع زوجته بالتتويج بالكونفدرالية فى ملعب برج العرب

يوفنتوس يستقر على تعيين ساري مدربا خلفا لأليجري

يوفنتوس يستقر على تعيين ساري مدربا خلفا لأليجري

"الأعلى للإعلام" يطالب "القاهرة والناس" بتفريغ حلقة ياسمين الخطيب بـ"شيخ الحارة"

"الأعلى للإعلام" يطالب "القاهرة والناس" بتفريغ حلقة ياسمين الخطيب بـ"شيخ الحارة"

فيديو وصور.. الزمالك يتوج بالكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه.. ضربات الترجيح تحسم البطولة بنتيجة 5 / 4.. الأبيض الأفضل فى الشوط الثاني كاملاً ..محمود علاء يحرز هدف من ضربة جزاء ويدخل التاريخ

فيديو وصور.. الزمالك يتوج بالكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه.. ضربات الترجيح تحسم البطولة بنتيجة 5 / 4.. الأبيض الأفضل فى الشوط الثاني كاملاً ..محمود علاء يحرز هدف من ضربة جزاء ويدخل التاريخ

الرجوع الى أعلى الصفحة