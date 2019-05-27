سكرتير عام الإسكندرية يقود حملة التفتيش على رخص المحلات ويأمر بإزالة الإشغالات

الاسكندرية جاكلين منير

قاد اللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد يرافقة اللواء هشام كمال رئيس حى غرب، بقيادة حملة للتفتيش على رخص المحلات والبطاقات الصحية والاشغالات التى تشغل الطريق العام بشارع الاسناوى بالورديان.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية وفى إطار الاهتمام بالقضاء على الاشغالات والفروشات التى تشغل الطريق العام واستمرارا لإعادة الانضباط للشارع السكندرى بنطاق الحى.

و تضمنت الجولة تفقد أعمال مكتب التموين لتسليم البطاقة التموين للمواطن، وذلك بوجود مشرف المتابعة الميدانية ومدير اشغال الطريق ومفتشى إدارتى المتابعة الميدانية واشغال الطريق.

من جهه أخرى شن الحى حملة مكبرة على السردقات المهالفة و ذلك تنفيذا وأعمال وإنفاذ للقانون وحفاظا على هيبة دولة القانون، بفرض رسوم على السرادقات كما نصت المادة رقم 22من القانون 140 الخاص بأشغال الطريق والتى تسرى أحكام القانون على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.