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سكاى نيوز: العراق تصدر حكما بالإعدام على فرنسى رابع بتهمة الانتماء لداعش

الإثنين، 27 مايو 2019 12:08 م
سكاى نيوز: العراق تصدر حكما بالإعدام على فرنسى رابع بتهمة الانتماء لداعش الرئيس الفرنسى إيمانويل ماركرون
وكالات الأنباء
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قالت سكاى نيوز نقلا عن وكالات أنباء عالمية، إن السلطات العراقية أصدرت حكما بالإعدام على فرنسى رابع بتهمة الانتماء إلى داعش.
 

وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية،​ أن سفارة فرنسا لدى ​العراق​ ستنقل الموقف الفرنسى من ​عقوبة الحكم بإعدام​ 3 فرنسيين، مؤكدة أنها تحترم سيادة السلطات العراقية.

 

وقالت الخارجية الفرنسية​ فى بيان نشر على موقعها الرسمى اليوم الاثنين، ردا على الحكم بالإعدام على 3 فرنسيين فى العراق إن ​فرنسا​ تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ.


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