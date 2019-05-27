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سقوط 49 متهما بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة غير مرخصة بالجيزة

الإثنين، 27 مايو 2019 10:11 ص
سقوط 49 متهما بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة غير مرخصة بالجيزة سلاح-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية، للقبض على المتهمين بالإتجار بالمواد المخدرة، وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة. 
 
أسفرت حملة استهدفت عدة بؤر إجرامية بأنحاء المحافظة، عن ضبط 40 متهما بحوزتهم 1820 جرام حشيش، و730 قرصا مخدرا، و113 جرام هيروين.
 
كما أسفرت الحملة عن ضبط 9 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية وعدد من الطلقات بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق. 
 

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حملة أمنية

اسلحة نارية

مواد مخدرة

أمن الجيزة


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