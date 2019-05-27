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سقوط كوافيرة تزور التوكيلات للاستيلاء على العقارات والأراضى بالجيزة

الإثنين، 27 مايو 2019 09:59 ص
سقوط كوافيرة تزور التوكيلات للاستيلاء على العقارات والأراضى بالجيزة أوراق مزورة-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تمكن ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، من القبض على كوافيرة، لاتهامها بتزوير المستندات الرسمية، المتمثلة في التوكيلات الخاصة بالأراضى والعقارات ملك الأشخاص المقيمين خارج مصر، وتم إحالتها إلى النيابة للتحقيق. 
 
توصلت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، إلى تورط " تغريد. أ " صاحبة محل كوافير، فى تزوير المحررات الرسمية المتمثلة فى التوكيلات الخاصة بالأراضى والعقارات، للملاك المقيمين خارج البلاد، والتى تحمل أختام شعار الدول المقلدة.
 
بإعداد كمين للمتهمة، تمكن رجال المباحث من القبض عليها، أمام مكتب توثيق الجيزة، وبحوزتها توكيل مزور منسوب صدوره إلى مكتب توثيق الجيزة، يحمل خاتم شعار الدولة، مقلد، ببيع شقة كائنة حي البشائر 6 أكتوبر لنفسها من " عدنان. م .ج" يحمل جنسية دولة عربية، مقابل مبلغ 800 ألف جنيه، وشهادة مزورة منسوب صدورها للمكتب، مدون بها بيانات التوكيل، وبمواجهة المتهمة اعترفت بارتكاب الواقعة، فتم إحالتها إلى النيابة للتحقيق. 
 

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