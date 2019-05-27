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سقوط عاطلين سرقوا 3 أطنان حديد من موقع تحت الإنشاء بمدينة بدر

الإثنين، 27 مايو 2019 11:41 ص
سقوط عاطلين سرقوا 3 أطنان حديد من موقع تحت الإنشاء بمدينة بدر متهمين - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على 4 عاطلين لسرقتهم 3 أطنان حديد من موقع تحت الإنشاء بمنطقة الإسكان الإجتماعى، و450 متر كابلات كهرباء من داخل مخازن إحدى الشركات بمدينة بدر وحرر محضر بالواقعة.

 

ونجحت مباحث قسم شرطة بدر ، فى ضبط عاطلين" أحدهما مطلوب التنفيذ عليه فى قضية " ضرب " مقيمين بدائرة مركز شرطة فايد ، "سائق" ومقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) اثناء إستقلالهم سيارة نقل "قيادة الثالث " مُحمل عليها (13 لفة سيخ حديد - 321 سيخ حديد تسليح) وزنت جميعها 3 طن حديد ، وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات إعترفوا بسرقتها من داخل موقع " تحت الإنشاء " بمنطقة الإسكان الإجتماعى تابع لإحدى شركات المقاولات بأسلوب " المغافلة " بقصد التصرف فيها بالبيع.. بإستدعاء المسئول عن الموقع تعرف على المضبوطات.

 

وتمكنت مباحث شرطة بدر ، من ضبط عاطلان سبق إتهام أحدهما فى قضيتين آخرهما " مخدرات "وذلك اثناء استقلالهما دراجة نارية " تروسيكل " ملك وقيادة الأول " مُحمل عليه (3 لفات من كابلات الكهرباء بطول 450 متر) ، وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات إعترفا بسرقتها من داخل مخزن خاص بإحدى شركات توزيع الكهرباء بدائرة القسم بأسلوب " المغافلة " بقصد التصرف فيها بالبيع.

 


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