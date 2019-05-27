سقوط عاطلين بحوزتهما سلاح نارى فى الإسماعيلية

وكان اللواء عاطف مهران، مديرأمن الإسماعيلية ،تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى ،مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام المقدم هانى عبدالهادى ،رئيس مباحث مركز الاسماعيلية ومعاونيه بالقبض على كلا من المتهم "حسين.م.ا"17 عام والمتهم "احمد.م.ح"19 عام عاطلين مقيمين دائرة مركز الاسماعيلية بحوزتهما سلاح نارى "بندقية خرطوش " و4 طلقات من ذات العيار، و تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة بواقعتى الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.