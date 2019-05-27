سفر وعودة 1116 مصريا وليبيا و 273 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 806 إلى الجانب الليبي، بينهم 410مصريا و396 ليبيا ، كما تم إنهاء إجراءات وصول 310 بينهم 280 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 30 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 182 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 191 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.