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الإثنين، 27 مايو 2019 08:50 م
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سريلانكا تعلن إيقاف العمل بحالة الطوارئ خلال شهر

الإثنين، 27 مايو 2019 08:14 م
سريلانكا تعلن إيقاف العمل بحالة الطوارئ خلال شهر رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا
أ ش أ
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أعلن رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا، اليوم الاثنين، أنه سيوقف العمل بحالة الطوارئ الصارمة خلال شهر، لأن الوضع الأمنى عاد إلى طبيعته بنسبة 99% بعد اعتداءات عيد الفصح.

وقال الرئيس السريلانكى - فى تصريحات أوردتها قناة "فرانس 24" - "إن قوات الأمن نجحت فى استهداف جميع المسؤولين عن اعتداءات 21 أبريل ، مضيفا "أنه تم إعلان حالة الطوارئ للتعامل مع الوضع الأمنى المباشر .. إلا أنه لم يعد من الضرورى تمديدها فترة أطول".

وأشار إلى أنه يقوم بإعادة هيكلة قوات الأمن ليضمن عدم تكرار الهجمات الإرهابية التى هزت السلام الذى تشهده البلاد منذ عقد، مؤكدا أن قوات الأمن السريلانكية إما اعتقلت أو قتلت جميع الضالعين مباشرة فى تفجيرات أحد الفصح.

 

 


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